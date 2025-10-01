Режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН назвал фильмы с использованием ИИ хайпом, который скоро надоест.

В Голливуде появилась первая цифровая актриса, созданная с помощью искусственного интеллекта. Ее назвали Тилли Норвуд. По словам авторов аватара, с «артисткой» уже хотят работать несколько актерских агентств. Грымов считает, что на фильмах с цифровыми актерами можно хорошо заработать, но максимум один-два раза.

«Я не очень боюсь искусственного интеллекта, потому что это всего-навсего инструмент. В руках дурака отвертка может быть орудием убийства, а для кого-то это возможность вывернуть шуруп из стены. Искусственный интеллект – это вещь довольно мудрая, сделанная человеком для человека. Спекуляции на тему искусственного интеллекта будет ещё происходить. Появление фильма с использованием цифровых актеров в Голливуде - просто хайп. На этом можно заработать, но максимум один-два раза, не более того. Одно время в России снимали в 3D-фильмы о войне. Меня это шокировало, было смешно, но со временем куда-то все исчезло. Где эти 3D? Кому нужно 3D? Искусственный интеллект – это просто прикол. Все посмотрят, плюнут на экран и уйдут, но при этом они купят билеты и результат будет достигнут, но долго так не будет продолжаться», - считает режиссер.