«Посмотрят, плюнут и уйдут»: Грымов о первой нейросетевой актрисе
Искусственный интеллект в кино – это просто прикол, на который зритель посмотрит, плюнет на экран и уйдет, заявил НСН режиссер Юрий Грымов.
Режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН назвал фильмы с использованием ИИ хайпом, который скоро надоест.
В Голливуде появилась первая цифровая актриса, созданная с помощью искусственного интеллекта. Ее назвали Тилли Норвуд. По словам авторов аватара, с «артисткой» уже хотят работать несколько актерских агентств. Грымов считает, что на фильмах с цифровыми актерами можно хорошо заработать, но максимум один-два раза.
«Я не очень боюсь искусственного интеллекта, потому что это всего-навсего инструмент. В руках дурака отвертка может быть орудием убийства, а для кого-то это возможность вывернуть шуруп из стены. Искусственный интеллект – это вещь довольно мудрая, сделанная человеком для человека. Спекуляции на тему искусственного интеллекта будет ещё происходить. Появление фильма с использованием цифровых актеров в Голливуде - просто хайп. На этом можно заработать, но максимум один-два раза, не более того. Одно время в России снимали в 3D-фильмы о войне. Меня это шокировало, было смешно, но со временем куда-то все исчезло. Где эти 3D? Кому нужно 3D? Искусственный интеллект – это просто прикол. Все посмотрят, плюнут на экран и уйдут, но при этом они купят билеты и результат будет достигнут, но долго так не будет продолжаться», - считает режиссер.
По его словам, ИИ никогда не заменит профессию актера.
«Нельзя заменить человека, состоящего из биографии. Нельзя привить любовь к резиновой кукле. Все равно, как бы она не была хорошо сделана, это резиновая кукла. Любить будут людей со своими проблемами, со своим очарованием и разочарованием. Искусственный интеллект не заменит такие профессии, как дирижер, режиссер, актер. В свое время все боялись синтезаторов. Он занял свое место в оркестре, но и живая скрипка осталась. Матушка природа постаралась настолько неожиданно и интересно над созданием человека, что никакой скучный ИИ её не повторит», - добавил Грымов.
Ранее стало известно, что публицист Александр Цыпкин и продюсер Рубен Дишдишян снимут фильм с помощью ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Она с мусором и червяками!»: В Ржеве воду из-под крана заменили водоматами
- Без Apple и Spotify: Как российские стриминги поделили растущий рынок
- Тру-крайм и новые знания: Какие подкасты выбирают россияне
- Экономист объяснил, почему россияне живут от зарплаты до зарплаты
- Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 году
- Песков назвал глупым призыв экс-министра обороны Британии «задушить Крым»
- «Посмотрят, плюнут и уйдут»: Грымов о первой нейросетевой актрисе
- Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках
- Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона
- В России шестерых подростков задержали по делам о терроризме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru