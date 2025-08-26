Музыкальный альбом «Высоцкий. Высота», в который войдут песни Владимира Высоцкого с обновленными аранжировками и отреставрированным с помощью искусственного интеллекта голосом артиста, представят 2 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Цифровые легенды». Релиз приурочен к премьере одноименного шоу цифровых аватаров, которая состоится 24 октября в Москве на «Live Арене».

Всего намерены выпустить 15 песен, в том числе – «Я не люблю», «Охота на волков», «На Большом Каретном» и «Кони привередливые». В записи некоторых композиций приняли участие Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Сергей Безруков, альбом выйдет не только на стримингах, но и на виниле. Никита Высоцкий отметил, что еще не слышал его.

«Насколько я понимаю, там будет звучать не только голос Владимира Высоцкого. Там есть технологические вещи, современные аранжировки оркестровые, которые накладываются поверх голоса. Я пока не слышал диска, но знаю, что он готовится. Также готовят шоу, используют достаточно сложные технологии, но они мало отношения имеют к искусственному интеллекту. Это новые технологии создания реальности. Я видел презентацию, это действительно грандиозно выглядит, но многое зависит от того, что будет в результате сделано. Нужен какой-то конфликт, драматургия, как в любом зрелище. Если все получится, думаю, будет успех. Если нет, то никакие технологии людей не заинтересуют. Жду с интересом, что будет», - заявил он.

В октябре на большой экран выходит приключенческое фэнтези «Алиса в Стране Чудес», в фильме можно будет услышать песни из детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого. Главную роль в картине исполнила Анна Пересильд, напоминает «Радиоточка НСН».

