В ЛДПР нашли новое предсказание Жириновского о будущем России
Найдено еще одно предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своем Telegram-канале.
По его словам, ранее необнародованные мысли Жириновского обнаружили в архивах. Среди найденных записей был список, состоящий из четырех великих событий, по мнению основателя ЛДПР.
Чернышов уточнил, что речь идет о Французской революции 1791 года, объединении Германии, которое произошло в 1871 году, Октябрьской революции и «объединение Русского мира в границах СССР», которое, по мнению Жириновского, должно произойти в 2025 году. Из записей также следует, что до 2040 года может случиться объединение «в границах славянского мира».
Ранее председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что политический алгоритм «Жириновский» сможет при помощи искусственного интеллекта думать как Владимир Жириновский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru