Режиссер «Ассы» Соловьев переведен в реанимацию

20 января 202011:12

Режиссер и Народный артист России Сергей Соловьев помещен в отделение реанимации одной из московских клиник. Об этом «Интерфаксу» сообщили источник в окружении режиссера.

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«Он переведен в реанимацию. Другие подробности сказать не могу», - заявил собеседник агентства.

О госпитализации режиссера сообщалось еще на прошлой неделе. Тогда в окружении режиссера Соловьева говорили, что это связано с его почтенным возрастом.

По последним данным, помещение в реанимацию связано с ишемическим инсультом, также режиссер страдает от диабета и слабого сердца. Сейчас Соловьев находится в реанимации с тяжелой лихорадкой, сообщила Вечерняя Москва.

Сергей Соловьев прославился такими фильмами как «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Анна Каренина» и другими.

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ФОТО: РИА Новости
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