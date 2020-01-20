Режиссер «Ассы» Соловьев переведен в реанимацию

«Он переведен в реанимацию. Другие подробности сказать не могу», - заявил собеседник агентства.

О госпитализации режиссера сообщалось еще на прошлой неделе. Тогда в окружении режиссера Соловьева говорили, что это связано с его почтенным возрастом.

По последним данным, помещение в реанимацию связано с ишемическим инсультом, также режиссер страдает от диабета и слабого сердца. Сейчас Соловьев находится в реанимации с тяжелой лихорадкой, сообщила Вечерняя Москва.

Сергей Соловьев прославился такими фильмами как «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Анна Каренина» и другими.

