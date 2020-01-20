Режиссер «Ассы» Соловьев переведен в реанимацию
Режиссер и Народный артист России Сергей Соловьев помещен в отделение реанимации одной из московских клиник. Об этом «Интерфаксу» сообщили источник в окружении режиссера.
«Он переведен в реанимацию. Другие подробности сказать не могу», - заявил собеседник агентства.
О госпитализации режиссера сообщалось еще на прошлой неделе. Тогда в окружении режиссера Соловьева говорили, что это связано с его почтенным возрастом.
По последним данным, помещение в реанимацию связано с ишемическим инсультом, также режиссер страдает от диабета и слабого сердца. Сейчас Соловьев находится в реанимации с тяжелой лихорадкой, сообщила Вечерняя Москва.
Сергей Соловьев прославился такими фильмами как «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Анна Каренина» и другими.
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