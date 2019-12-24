В «Современнике» объяснили причину госпитализации Волчек

Директор «Современника» Игорь Павлов подтвердил, что художественного руководителя театра Галину Волчек экстренно доставили в больницу. Причина госпитализации – двустороннее воспаление лёгких, сообщил Павлов РИА Новости. Народная артистка СССР сейчас находится в Боткинской больнице.

В июне этого года 86-летнюю Галину Борисовну уже клали в больницу, по официальной версии, для планового обследования, отмечает RT. Однако СМИ сообщали, что режиссёру сделали операцию. Ранее сегодня в СМИ появилась неофициальная информация, что Галина Волчек в реанимации впала в кому.

