В «Современнике» объяснили причину госпитализации Волчек
Директор «Современника» Игорь Павлов подтвердил, что художественного руководителя театра Галину Волчек экстренно доставили в больницу. Причина госпитализации – двустороннее воспаление лёгких, сообщил Павлов РИА Новости. Народная артистка СССР сейчас находится в Боткинской больнице.
В июне этого года 86-летнюю Галину Борисовну уже клали в больницу, по официальной версии, для планового обследования, отмечает RT. Однако СМИ сообщали, что режиссёру сделали операцию. Ранее сегодня в СМИ появилась неофициальная информация, что Галина Волчек в реанимации впала в кому.
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