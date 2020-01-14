Режиссёр «Ассы» Соловьёв попал в больницу
Российский режиссер Сергей Соловьев госпитализирован в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из окружения Народного артиста России.
Мастер обратился с жалобами на боль в левой ноге, после чего его положили на обследование, а затем провели операцию. От подробных комментариев источник, предоставивший эти данные, отказался, отмечает Москва 24.
Сергей Соловьев прославился такими фильмами как «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Анна Каренина» и других. В прошлом году он отметил 75-летний юбилей. В феврале 2018 года в возрасте 43 лет умер сын режиссера, Дмитрий.
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