Режиссёр «Ассы» Соловьёв попал в больницу

Российский режиссер Сергей Соловьев госпитализирован в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из окружения Народного артиста России.

Мастер обратился с жалобами на боль в левой ноге, после чего его положили на обследование, а затем провели операцию. От подробных комментариев источник, предоставивший эти данные, отказался, отмечает Москва 24.

Сергей Соловьев прославился такими фильмами как «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Анна Каренина» и других. В прошлом году он отметил 75-летний юбилей. В феврале 2018 года в возрасте 43 лет умер сын режиссера, Дмитрий.

