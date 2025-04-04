Режиссер Андрей Кончаловский возглавил худсовет в Театре Моссовета

По словам режиссера, худсовет не заменит, а дополнит работу худрука театра Евгения Марчелли. Сам Марчелли также вошел в совет. Кончаловский отметил, что участники совета будут давать экспертную оценку решениям, касающимся творческой составляющей жизни театра. Режиссер подчеркнул, что совет состоит из «профессионалов своего дела».

В совет вошли такие артисты театра, как Александр Голобородько, Сергей Виноградов, Ольга Остроумова, Ирина Климова и Евгения Крюкова. Уточняется, что состав будет обновляться каждый год.

Ранее актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Евгения Крюкова в интервью НСН рассказала о работе в театрах Евгения Марчелли и Олега Меньшикова, а также объяснила, почему театральное искусство для нее важнее кино и сериалов.

