Режиссер Андрей Кончаловский возглавил худсовет в Театре Моссовета
Режиссер Андрей Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета, сообщили РБК в театре.
По словам режиссера, худсовет не заменит, а дополнит работу худрука театра Евгения Марчелли. Сам Марчелли также вошел в совет. Кончаловский отметил, что участники совета будут давать экспертную оценку решениям, касающимся творческой составляющей жизни театра. Режиссер подчеркнул, что совет состоит из «профессионалов своего дела».
В совет вошли такие артисты театра, как Александр Голобородько, Сергей Виноградов, Ольга Остроумова, Ирина Климова и Евгения Крюкова. Уточняется, что состав будет обновляться каждый год.
Ранее актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Евгения Крюкова в интервью НСН рассказала о работе в театрах Евгения Марчелли и Олега Меньшикова, а также объяснила, почему театральное искусство для нее важнее кино и сериалов.
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