Режиссер Сокуров участвует во встрече Путина с членами СПЧ
Режиссер Александр Сокуров принимает участие по видеосвязи во встрече российского лидера Владимира Путина с членами СПЧ, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Сокуров заявлял о том, что у него нет возможности работать в России — снимать кино и преподавать, ему создали невыносимые условия для жизни и работы.
Кроме того, режиссер посетовал на то, что его ученикам не выделяют средства на съемки новых фильмов. Кроме того, больше не финансируется государством фонд дебютного кино «Пример интонации» Сокурова. Он также сообщал в октябре, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение новой картине режиссера «Сказка».
Сокуров не присутствовал на аналогичном заседании в 2022 году. Годом ранее, в 2021 году, между Путиным и Сокуровым состоялась резонансная полемика. В ходе нее президент призвал «не будить лихо» обсуждением внутрироссийских территориальных претензий в ответ на идеи режиссера.
Ранее Сокуров упрекнул российскую киноотрасль в отсутствии смыслов и цензуре. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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