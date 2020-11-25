Ревякин рассказал о планах на Новый год в условиях пандемии

Чуть более половины россиян – 54 процента – планируют встретить Новый год дома, о соответствующих результатах опроса сообщает сервис OneTwoTrip. Остальные больше предпочитают уезжать в канун праздника в путешествие, в том числе за границу.

В свою очередь, глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль призвал граждан меньше ходить друг к другу в гости, в том числе во время новогодних праздников, а также отказаться от корпоративов.

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в эксклюзивном интервью НСН рассказал, что будет стараться следовать этим рекомендациям.