Ревякин рассказал о планах на Новый год в условиях пандемии
Лидер группы «Калинов мост» в эфире НСН призвал россиян быть аккуратнее в грядущие праздники, особенно, за границей.
Чуть более половины россиян – 54 процента – планируют встретить Новый год дома, о соответствующих результатах опроса сообщает сервис OneTwoTrip. Остальные больше предпочитают уезжать в канун праздника в путешествие, в том числе за границу.
В свою очередь, глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль призвал граждан меньше ходить друг к другу в гости, в том числе во время новогодних праздников, а также отказаться от корпоративов.
Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в эксклюзивном интервью НСН рассказал, что будет стараться следовать этим рекомендациям.
«Конечно, сложно это все соблюсти. Сами понимаете, когда подопьем, надо идти в гости, хочется общаться. Я сам-то буду стараться, не знаю, как у меня это получится, держаться дисциплинированно и ответственно, чего всем и желаю. Кто собирается поехать за рубеж, будьте аккуратнее. А после Нового года посмотрим, какие будут новости», – рассказал он.
Тем временем, телеведущий и врач Александр Мясников посоветовал россиянам встречать Новый год в компании родственников и друзей, несмотря на рост заболевших COVID-19.
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