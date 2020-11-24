Кортнев выступил против «голубых огоньков»
Лидер группы «Несчастный случай» в эфире НСН отметил неуместность появления современных исполнителей в новогодних шоу.
Композитор Виктор Дробыш предложил позвать на традиционные новогодние «голубые огоньки» молодежных исполнителей. В качестве примера, он назвал Моргенштерна или группу Little Big.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью НСН отметил неуместность таких музыкантов для зрителей новогодних шоу.
«Зачем зрителям этого шоу, возраст которых составляет 50 или 55 плюс, молодежные исполнители? Это тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители не нужны публике. Я думаю, новогодние «огоньки» можно тихо удалить, и всем нам будет только лучше», — сказал он.
Ранее заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам.
Его поддержал один из солистов группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко. В эфире НСН он отметил, что музыкальная отрасль рухнула на фоне пандемии. В свою очередь, лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский в беседе с НСН иронично отметил, что в случае отмены «голубых огоньков» ему нечем будет заняться в новогоднюю ночь.
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