Кортнев выступил против «голубых огоньков»

Лидер группы «Несчастный случай» в эфире НСН отметил неуместность появления современных исполнителей в новогодних шоу.

Композитор Виктор Дробыш предложил позвать на традиционные новогодние «голубые огоньки» молодежных исполнителей. В качестве примера, он назвал Моргенштерна или группу Little Big.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью НСН отметил неуместность таких музыкантов для зрителей новогодних шоу.

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«Зачем зрителям этого шоу, возраст которых составляет 50 или 55 плюс, молодежные исполнители? Это тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители не нужны публике. Я думаю, новогодние «огоньки» можно тихо удалить, и всем нам будет только лучше», — сказал он.

Ранее заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам.

Его поддержал один из солистов группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко. В эфире НСН он отметил, что музыкальная отрасль рухнула на фоне пандемии. В свою очередь, лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский в беседе с НСН иронично отметил, что в случае отмены «голубых огоньков» ему нечем будет заняться в новогоднюю ночь.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Виктор ДробышШоуНесчастный СлучайАлексей Кортнев
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