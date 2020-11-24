Кортнев выступил против «голубых огоньков»

«Зачем зрителям этого шоу, возраст которых составляет 50 или 55 плюс, молодежные исполнители? Это тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители не нужны публике. Я думаю, новогодние «огоньки» можно тихо удалить, и всем нам будет только лучше», — сказал он.

Ранее заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам.

Его поддержал один из солистов группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко. В эфире НСН он отметил, что музыкальная отрасль рухнула на фоне пандемии. В свою очередь, лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский в беседе с НСН иронично отметил, что в случае отмены «голубых огоньков» ему нечем будет заняться в новогоднюю ночь.

