Реставраторы заявили об утере большинства уцелевших в пожаре в Сухуме картин
Значительная часть картин, которые не сгорели при пожаре в Центральном выставочном зале Сухума, невозможно восстановить. Такой вердикт реставраторы из России озвучили на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом.
Об этом информирует Министерство культуры республики. Сейчас там находятся в специальной командировке специалисты Российского Государственного научно-исследовательского института реставрации, научно-реставрационного центра имени Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея. Они оценивают состояние уцелевших полотен из фонда национальной картинной галереи.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пожар в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии произошёл ночью 21 января. К сожалению, значительная часть картин безвозвратно утеряна. Некоторая часть пострадавших произведений законсервирована и готовится к переправке в Россию для реставрационных работ.
При пожаре удалось спасти только около 150 картин абхазских художников из 4 тысяч, которые хранились в фонде. В частности, полностью уничтожен огнём все 228 работ первого профессионального художника Абхазии Александра Чачбы-Шервашидзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru