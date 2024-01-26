Реставраторы заявили об утере большинства уцелевших в пожаре в Сухуме картин

Значительная часть картин, которые не сгорели при пожаре в Центральном выставочном зале Сухума, невозможно восстановить. Такой вердикт реставраторы из России озвучили на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом.

Об этом информирует Министерство культуры республики. Сейчас там находятся в специальной командировке специалисты Российского Государственного научно-исследовательского института реставрации, научно-реставрационного центра имени Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея. Они оценивают состояние уцелевших полотен из фонда национальной картинной галереи.