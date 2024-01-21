Президент Абхазии поручил установить причину пожара в картинной галерее

Президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение генеральной прокуратуре установить причины пожара в Национальной картинной галерее, в результате которого уничтожено свыше четырех тысяч произведений искусства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 03:38. На место прибыли 11 пожарных расчетов.

Спасатели не допустили распространения огня на соседние здания.

«Однако спасти галерею не удалось. К сожалению, мы потеряли картинную галерею», - сообщил вице-президент Бадра Гунба.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Национальной картинной галерее Абхазии сгорело до 300 работ художника Александра Чачба-Шервашидзе, передает «Радиоточка НСН».

