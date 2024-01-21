Президент Абхазии поручил установить причину пожара в картинной галерее
Президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение генеральной прокуратуре установить причины пожара в Национальной картинной галерее, в результате которого уничтожено свыше четырех тысяч произведений искусства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 03:38. На место прибыли 11 пожарных расчетов.
Спасатели не допустили распространения огня на соседние здания.
«Однако спасти галерею не удалось. К сожалению, мы потеряли картинную галерею», - сообщил вице-президент Бадра Гунба.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Национальной картинной галерее Абхазии сгорело до 300 работ художника Александра Чачба-Шервашидзе, передает «Радиоточка НСН».
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