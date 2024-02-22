Рэпер Scally Milano пообещал очистить свое творчество

Смольнинский суд ограничился в отношении рэпера предупреждением. Инстанция приняла во внимание раскаяние музыканта, поступившее от его представителей.

В пресс-службе отметили, что Дмитриев пообещал очистить свои треки от пронаркотической лексики и призвал коллег последовать его примеру.

Невский суд Санкт-Петербурга 31 октября оштрафовал рэпера за пропаганду наркотиков. Scally Milano признал факт правонарушения и заявил, что раскаивается, после чего удалил некоторые песни, передает «Радиоточка НСН».

