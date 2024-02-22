Рэпер Scally Milano пообещал очистить свое творчество
Рэп-исполнитель Scally Milano (Даниил Дмитриев) раскаялся и пообещал очистить свое творчество от упоминаний наркотиков, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Смольнинский суд ограничился в отношении рэпера предупреждением. Инстанция приняла во внимание раскаяние музыканта, поступившее от его представителей.
В пресс-службе отметили, что Дмитриев пообещал очистить свои треки от пронаркотической лексики и призвал коллег последовать его примеру.
Невский суд Санкт-Петербурга 31 октября оштрафовал рэпера за пропаганду наркотиков. Scally Milano признал факт правонарушения и заявил, что раскаивается, после чего удалил некоторые песни, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Scally Milano пообещал очистить свое творчество
- Евросоюз ввел санкции за «подрыв безопасности Молдавии»
- Выход фильма «Балерина» по «Джону Уику» отложили на год из-за пересъемок
- Мосбиржа исключила депозитарные расписки Qiwi из индексов
- Мать Навального заявила, что ей показали тело сына
- В России началась разработка отечественной версии игры UFC
- СМИ: ЕС снимет санкции с Воложа, Мндоянца, Хамбалека
- Путин назвал обзывательство Байдена в свой адрес «адекватной реакцией»
- Песков сообщил, что Путин не проходил медкомиссию перед полетом на Ту-160М
- «Заболела»: Группа «астра» выпустила новый сингл о расставании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru