Рэпер Scally Milano пообещал очистить свое творчество

Рэп-исполнитель Scally Milano (Даниил Дмитриев) раскаялся и пообещал очистить свое творчество от упоминаний наркотиков, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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Смольнинский суд ограничился в отношении рэпера предупреждением. Инстанция приняла во внимание раскаяние музыканта, поступившее от его представителей.

В пресс-службе отметили, что Дмитриев пообещал очистить свои треки от пронаркотической лексики и призвал коллег последовать его примеру.

Невский суд Санкт-Петербурга 31 октября оштрафовал рэпера за пропаганду наркотиков. Scally Milano признал факт правонарушения и заявил, что раскаивается, после чего удалил некоторые песни, передает «Радиоточка НСН».

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