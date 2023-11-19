Рэпер Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) подал в Замоскворецкий суд Москвы иск против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Соответствующая запись содержится в электронной картотеке дел.

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Музыкант обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. О причине подачи иска неизвестно.

По данным СМИ, речь идет о высказываниях Мизулиной, которая назвала Крида «главным скамером страны».

Размер претензии не уточняется. Суд пока не принял дело к производству.

В июне 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала черный список блогеров, рекламирующих онлайн-казино. В перечень попали Егор Крид, Юрий Хованский, Гасан Гусейнов и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/kreed58
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