Рэпер Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Музыкант обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. О причине подачи иска неизвестно.

По данным СМИ, речь идет о высказываниях Мизулиной, которая назвала Крида «главным скамером страны».

Размер претензии не уточняется. Суд пока не принял дело к производству.

В июне 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала черный список блогеров, рекламирующих онлайн-казино. В перечень попали Егор Крид, Юрий Хованский, Гасан Гусейнов и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

