Рэпер Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину
Рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) подал в Замоскворецкий суд Москвы иск против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Соответствующая запись содержится в электронной картотеке дел.
Музыкант обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. О причине подачи иска неизвестно.
По данным СМИ, речь идет о высказываниях Мизулиной, которая назвала Крида «главным скамером страны».
Размер претензии не уточняется. Суд пока не принял дело к производству.
В июне 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала черный список блогеров, рекламирующих онлайн-казино. В перечень попали Егор Крид, Юрий Хованский, Гасан Гусейнов и другие, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru