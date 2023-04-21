Аккаунты 15 блогеров внесли в реестр Роскомнадзора
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в реестр запрещенной информации Роскомнадзора (РКН) были внесены ссылки на аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick, сообщает ТАСС.
По её словам, блокировка связана с незаконной рекламой казино.
«Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», - отметила Мизулина.
Уточняется, что речь идёт об аккаунтах Егора Крида, Гусейна Гасанова, Николая Лебедева, Юрия Хованского, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского и других.
Ранее заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов заявил, что социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт секретариата организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru