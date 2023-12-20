Рэпер Джиган ответил обвинившим его в фотошопе хейтерам
Российский рэп-исполнителель Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) прокомментировал обвинения в свой адрес в использовании программ для редактирования фотографий.
Рэпер поделился снимком, на котором он запечатлел себя топлес и продемонстрировал кубики пресса. Комментаторы заметили, что на фото его супруги артист выглядит иначе.
По мнению пользователей, рэпер отредактировал свое фото с помощью фотошопа. В ответ он записал видео в сторис и попозировал перед зеркалом. Видео размещено в его Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).
«Так, видео специально для петушар, которые говорят, что это фотошоп», - сказал рэпер.
Ранее сопредседатель «Национального родительского комитета» Юрий Оболонский подал в Хорошевский суд Москвы иск о защите чести и достоинства к Джигану, напоминает «Радиоточка НСН».
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