Рената Литвинова вернулась в Россию

Издание отмечает, что артистка покинула пределы родины весной прошлого года, обосновавшись в собственной квартире в Париже. Все это время она гастролировала по городам Европы со спектаклем «Кактус», который поставила сама, также устраивала модные фотосессии, а заодно разругалась с давней подругой певицей Земфирой (признана в РФ иноагентом).

В настоящее время Литвинова находится в Санкт-Петербурге.

«На пути к маме — в самом домашнем отеле Астория, в котором просыпаешься, как у себя», — написала Литвинова в своем Telegram-канале.

Ранее Рената Литвинова рассказала о первом концерте Земфиры после отъезда из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

