Рената Литвинова вернулась в Россию
Актриса, фотомодель и режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию, сообщает WomanHit.ru.
Издание отмечает, что артистка покинула пределы родины весной прошлого года, обосновавшись в собственной квартире в Париже. Все это время она гастролировала по городам Европы со спектаклем «Кактус», который поставила сама, также устраивала модные фотосессии, а заодно разругалась с давней подругой певицей Земфирой (признана в РФ иноагентом).
В настоящее время Литвинова находится в Санкт-Петербурге.
«На пути к маме — в самом домашнем отеле Астория, в котором просыпаешься, как у себя», — написала Литвинова в своем Telegram-канале.
Ранее Рената Литвинова рассказала о первом концерте Земфиры после отъезда из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru