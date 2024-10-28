Китай оценит? Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» сочли сомнительным
В киноиндустрии наблюдается кризис идей, поэтому все больше режиссеров черпают вдохновение в прошлом, ремейки – это новый тренд, отметил в эфире НСН продюсер Евгений Попов.
Сложно представить, что китайскому зрителю «зайдет» ремейк комедии «Невероятные приключения итальянцев в России», если он будет сделан в стиле режиссера картины Эльдара Рязанова, заявил гендиректор кинокомпании «Артос», продюсер Евгений Попов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что ремейк советской комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» снимет режиссер Федор Бондарчук. Согласно данным, в новой ленте главными героями будут не итальянцы, а китайцы. Таким образом получится ориентировать ремейк на китайскоий кинорынок, что может положительно сказаться на сборах. О том, что новые «итальянцы» будут сниматься с участием китайских актеров, ранее заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Попов считает, что картина может иметь определенный успех в случае, если в РФ и Китае «зайдет» российско-китайский фильм «Красный шелк».
«Это опять же очередной тренд, что китайско-российское производство не только для России, но и для Китая... Вот выйдет в начале следующего года детективный фильм «Красный шелк». И в России, и в Китае будет крупный прокат. Это очевидно тренд. И если «Красный шелк» будет успешным, то это запустит целую череду новых проектов. И китайский зритель, и в целом индустрия китайская более заинтересована будет смотреть в сторону вот таких российских проектов. А что касается юмора, опять же, мне кажется, это будет даже не ремейк, возможно, они просто возьмут какую-то сюжетную канву... Но глобально все будет как-то иначе. Пока сложно представить, что китайскому зрителю зайдет такой проект, если он будет сделан как рязановский фильм», – сказал Попов.
По его словам, в киноиндустрии наблюдается кризис идей, поэтому все больше режиссеров черпают вдохновение в прошлом, ремейки – это новый тренд. Также Попов усомнился в том, что режиссером картины выступит Бондарчук.
«В целом в индустрии есть некий кризис идей, поэтому все больше и больше и продюсеры, и режиссеры черпают вдохновение в прошлом. И ремейки – это новый тренд. Он был в Америке, он и идет, наверное, последние лет пять-семь. А в России он только-только стартует. Не знаю, насколько это правда, потому что Федор Бондарчук редко в целом делает какие-то проекты как режиссер в последнее время. Но если он взялся реально за такую тему, то значит у него есть какое-то видение того, как это будет выглядеть... Но пока это выглядит все очень-очень странно», – указал собеседник НСН.
Продюсер также отметил, что если в производство ремейка будут вкладывать деньги и китайцы, то они будут «пробивать» своих героев или сюжет, который был бы понятен в том числе и зрителю в КНР.
«Тут очень важно, Китай будет участвовать просто людьми и актерами, или же будут какие-то финансовые выливания. Если будут вкладывать китайцы деньги, очевидно, они будут как-то пробивать свои, возможно, и сюжеты, и героев, чтобы это было понятно и китайскому зрителю. Но я думаю, что если будет Бондарчук, то он выступит в качестве креативного продюсера», – добавил он.
Ранее внук Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский назвал кризисом идей российского кино многочисленные съемки ремейков советских кинолент. Он отметил, что не ждет ничего хорошего от ремейка кинокомедии деда «Невероятные приключения итальянцев в России», передает «Радиоточка НСН».
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