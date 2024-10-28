Китай оценит? Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» сочли сомнительным

Сложно представить, что китайскому зрителю «зайдет» ремейк комедии «Невероятные приключения итальянцев в России», если он будет сделан в стиле режиссера картины Эльдара Рязанова, заявил гендиректор кинокомпании «Артос», продюсер Евгений Попов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что ремейк советской комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» снимет режиссер Федор Бондарчук. Согласно данным, в новой ленте главными героями будут не итальянцы, а китайцы. Таким образом получится ориентировать ремейк на китайскоий кинорынок, что может положительно сказаться на сборах. О том, что новые «итальянцы» будут сниматься с участием китайских актеров, ранее заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Попов считает, что картина может иметь определенный успех в случае, если в РФ и Китае «зайдет» российско-китайский фильм «Красный шелк».