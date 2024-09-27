Лукьяненко: Переизбыток ремейков таит угрозу для всей киноиндустрии
Российский писатель Сергей Лукьяненко раскритиковал увлечение российских кинематографистов съемками ремейков советских фильмов, сообщает «Абзац».
По его словам, это таит угрозу для всей киноиндустрии и может обрушить весь кинорынок.
«Опираться на старые вещи можно, но тут требуются особый такт и мастерство режиссёра. Нужно, чтобы получившийся результат вышел не хуже оригинала», – отметил писатель.
Он также заметил, что одними ремейками и сказками сыт не будешь. Необходимо делать кино и бытового плана, добавил Лукьяненко.
Ранее звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова разнесла ремейк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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