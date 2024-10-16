Внук Эльдара Рязанова назвал ремейк «итальянцев в России» кризисом идей в кино

По его словам, он не ждет ничего хорошего от ремейка кинокомедии деда «Невероятные приключения итальянцев в России».

«Увы, такие фильмы редко получаются хорошими», — добавил Трояновский.

Ранее стало известно, что РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



