Внук Эльдара Рязанова назвал ремейк «итальянцев в России» кризисом идей в кино
16 октября 202419:54
Внук советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский назвал кризисом идей в российского кино многочисленные съемки ремейков советских кинолент, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, он не ждет ничего хорошего от ремейка кинокомедии деда «Невероятные приключения итальянцев в России».
«Увы, такие фильмы редко получаются хорошими», — добавил Трояновский.
Ранее стало известно, что РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru