Внук Эльдара Рязанова назвал ремейк «итальянцев в России» кризисом идей в кино

Внук советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский назвал кризисом идей в российского кино многочисленные съемки ремейков советских кинолент, сообщает «Газета.Ru».

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По его словам, он не ждет ничего хорошего от ремейка кинокомедии деда «Невероятные приключения итальянцев в России».

«Увы, такие фильмы редко получаются хорошими», — добавил Трояновский.

Ранее стало известно, что РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РоссияКиноКризисСъемки

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