Релиз GTA VI состоится осенью 2025 года
Шестая часть компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA VI) выйдет осенью 2025 года, рассказала компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, в своем квартальном отчете.
Отмечается, что игра будет представлена на PS5 и Xbox Series X|S. Сроки релиза версии для компьютера пока неизвестны, так как отсутствуют в отчете.
Представители компании отказались называть более точную дату релиза видеоигры.
Ранее эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что релиз GTA VI может вынудить фанатов серии обновить ПК и консоли в соответствии с техническими требованиями новинки.
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