Релиз GTA VI состоится осенью 2025 года

Отмечается, что игра будет представлена на PS5 и Xbox Series X|S. Сроки релиза версии для компьютера пока неизвестны, так как отсутствуют в отчете.

Представители компании отказались называть более точную дату релиза видеоигры.

Ранее эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что релиз GTA VI может вынудить фанатов серии обновить ПК и консоли в соответствии с техническими требованиями новинки.

