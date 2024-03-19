«Событие десятилетия»: Создатели GTA VI заработают $1,5 млрд за несколько дней
Александр Кузьменко заявил НСН, что долгожданная игра выйдет не раньше сентября 2025 года и побьет все рекорды.
Игра GTA 6 выйдет не раньше сентября 2025 года, а компания Rockstar Games заработает полтора миллиарда долларов только в первый уикенд, заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с НСН.
Игра Grand Theft Auto 6 выйдет в январе-феврале 2025 года: предварительную дату назвал инсайдер, прогнозы которого относительно релизов студии Rockstar Games до сих пор сбывались. Игра станет одной из самых «увесистых» в истории. К такому выводу пришли пользователи, ознакомившись с данными из последней утечки об игре. Кузьменко озвучил свой прогноз и рассказал, чего фанатам ждать от долгожданного релиза.
«Я вообще не уверен, что игра выйдет в январе-феврале. Во-первых, дело в том, что компания Rockstar- самые страшные конспирологи на свете. Любая утечка у них – это большое ЧП. Они не анонсируют выход ранее чем за полгода, то есть анонс должен состояться к концу лета. Во-вторых, январь – это необычный сезон для видеоигр, мертвый, игра обычно выходит осенью. Мой прогноз, что ее выпустят не раньше сентября 2025 года», - отметил он.
Кузьменко уверен, что авторы включат в игру все, что можно придумать, а также сделают самый красивый продукт на рынке.
«Что касается самой игры, там не будет каких-то колоссальных революций в плане новых механик. Это будет та же GTA, но, что называется, быстрее, выше и сильнее. Будет гигантский мир, в котором будут тысячи и тысячи квадратных километров. Игра будет включать в себя примерно всё: и перестрелки, и погони, и несколько персонажей, и вайб Майами. Все это похоже на новый клип рэпера типа 50 Cent. Мужчины в цепях, женщины не очень одетые, и все это под популярные мелодии. Однозначно это будет самая красивая игра, которую только можно придумать. Выход этой игры будет событием, которого ждали десять лет», - рассказал он.
Собеседник НСН напомнил об успехах предыдущей серии и подчеркнул, что в этот раз создатели превзойдут себя и в финансовом плане.
«Напомню, что GTA 5 стала самым популярным медийным продуктом в истории. Они в первый уикенд заработали сразу миллиард долларов, ни одно кино не может столько заработать сразу. Тут я прогнозирую миллиарда полтора минимум за первые несколько дней и очереди в магазинах», - добавил Кузьменко.
Ранее первый трейлер игры Grand Theft Auto (GTA) VI от компании Rockstar набрал более 168 миллионов просмотров на YouTube в январе и стал вторым самым популярным игровым видео за историю сервиса, передает «Радиоточка НСН».
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