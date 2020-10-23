Ректор ГИТИСа назвал творчество Бэнкси коммерческим проектом

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в эфире НСН отметил таинственность британского художника.

Картина британского уличного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» ушла с молотка почти за 10 миллионов долларов. На картине Бэнкси в пруд сброшены тележки из супермаркета и дорожный конус. Ее продали в Лондоне за восемь минут.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в эфире НСН рассказал, что его привлекает в творчестве этого художника.

В музее Нидерландов картину Франса Халса украли в третий раз

«Для меня, как и для других, кому интересно, как развивается современное искусство, в этой истории кажется любопытным и необъяснимым только то, что при всех ныне существующих программах, до сих пор никто ни разу не смог заполучить фотографию этого самого Бэнкси. И определить, что же за команда художников скрывается за этим псевдонимом. Хотя, конечно же, если бы такая цель стояла, эта тайна давно была бы открыта. А здесь понятно, что это чей-то коммерческий проект, который работает без «вскрытия» уже не первый год», – сказал он.

Также Григорий Заславский поделился с НСН, как студенты ГИТИСа учатся в дистанционном формате на фоне пандемии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскусствоКартинаГригорий Заславский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры