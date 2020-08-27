В музее Нидерландов картину Франса Халса украли в третий раз

Картина голландского художника Франса Халса «Двое смеющихся юношей» (Twee lachende jongens, 1626-1627) похищена из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам в Нидерландах. Об этом сообщила полиция Утрехта.

Полотно было украдено в ночь на среду, когда злоумышленники взломали дверь запасного выхода музея. Полиция ведет расследование.

Часть залов Третьяковки закрыли до 1 сентября из-за подтопления

Эта работа Халса дважды уже была украдена: в 1988и 2011 годах. В первый раз ее искали три года, а во второй раз обнаружили через полгода после пропажи.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: twitter.com/artist_hals
ТЕГИ:КражаМузейНидерланды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры