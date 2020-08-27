В музее Нидерландов картину Франса Халса украли в третий раз
27 августа 202019:19
Картина голландского художника Франса Халса «Двое смеющихся юношей» (Twee lachende jongens, 1626-1627) похищена из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам в Нидерландах. Об этом сообщила полиция Утрехта.
Полотно было украдено в ночь на среду, когда злоумышленники взломали дверь запасного выхода музея. Полиция ведет расследование.
Эта работа Халса дважды уже была украдена: в 1988и 2011 годах. В первый раз ее искали три года, а во второй раз обнаружили через полгода после пропажи.
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27 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru