Реклама в помощь: Как «Ждун» и «Пальма 2» соберут в кинотеатрах по 400 миллионов

Также с 20 марта в кинотеатрах можно будет увидеть комедию «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлией Александровой. Картина расскажет историю инопланетянина Ждуна, корабль которого потерпел крушение и упал на Землю недалеко от Абрау-Дюрсо. Собеседница НСН допустила, что грамотный маркетинг позволит проекту рассчитывать на сборы «Пальмы 2», хотя «Ждун» и уступает этому фильму в качестве.

«"Ждуну" продвигаться проще, чем "Пальме 2". Думаю, фильм соберет хорошие деньги именно на маркетинге. Сейчас, заходя в любой детский магазин, обязательно встречаешь эти игрушки. Ждун был популярен много лет назад, выросло поколение, которое не знает, кто это. Однако они это раскачали, грамотно подготовили почву. Лично мне фильм "Пальма 2" понравился больше. В нем лучше сценарий, актерские работы и режиссерская работа. Это более качественное кино. В "Ждуне" мне понравилась идея сюжета. Сам персонаж в фильме сделан хорошо, надо отдать должное. При этом космический корабль у них – просто летающая коробка папье-маше. Думаю, несмотря на то, что фильм посредственный, результат будет хороший, могут собрать в районе "Пальмы 2"», - пояснила Хажинская.

По итогу прошлых выходных российский кинопрокат вновь возглавил фильм «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым в роли Кощея, собрав 119,2 миллиона рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. При этом общие сборы картины за 10 дней проката составили около 350 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

