«Выжигатель мозгов»: BadComedian объяснил решение сделать обзор на фильм «Вызов»

«“Вызов” был в прокате полгода, он долго не выходил на носителях. Потом случился Новый год, надо было выпускать новогодние ролики. Я сделал паузу и добрался до обзора только сейчас. Очень много времени ушло на монтаж, однако это все равно не спасло от ошибок. Как это ни печально, но орфографические ошибки все равно закрались — это классическая моя проблема. После предыдущего долгого обзора я сказал себе, что больше не буду делать долгие обзоры, но как-то получилось опять», — сказал блогер.

Собеседник НСН также объяснил, почему выбрал для обзора именно «Вызов».

«Во-первых, я очень ждал “Вызов”, потому что картины Шипенко цельные, они работают. К режиссеру вопросов не было. Во-вторых, было интересно сделать обзор еще и потому, что меня убила рекламная кампания — настолько масштабного “выжигателя мозгов” никогда не было в России. Это действительно самый мощный по рекламе фильм в истории нашей страны», — подчеркнул кинокритик.

В заключение Баженов заявил, что не будет делать обзор на новый фильм «Майор Гром», в котором сыграл камео.

«Я и на первый фильм не делал обзор, он мне сценарно не понравился. Второй я не успел еще досмотреть, хотя сценарий тоже не нравится, надо было два фильма делать, а не один. Видимо, вырезано очень много сюжетных линий. Так что на него обзор тоже, видимо, делать не буду», — подытожил он.

Ранее BadComedian заявил, что с большим интересом ждет новый фильм Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» с Эммой Стоун в главной роли.

