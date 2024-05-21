«Вкусный визуал»: BadComedian назвал приколом съемки в новом «Майоре Громе»

«У меня небольшое камео, это не первый раз, периодически зовут. Это не какой-то серьезный подход, где я работаю над сценарием, это небольшой прикол для зрителя. Если фильм будет смотреть зритель, который меня знает, ему будет забавно в этот момент. Я даже из дома не выходил. Не буду спойлерить, но это будет обзор, шутка насчет персонажей в фильме, такая постметаирония», - сказал Баженов.

При этом он подчеркнул, что не считает себя актером.

«Я не актер, а камео - это весело и забавно. Например, недавно у меня было камео в фильме Найшуллера "Хардкор", небольшой монолог на тему российского кино, мета-комментарий, не более того. А какие-то серьезные вещи… Где я, а где актерство?» - пояснил блогер.

Вместе с тем Bad Comedian пообещал, что новый «Майор Гром» будет визуально очень красивым и стильным фильмом.

«Я уверен, что все в фильме будет очень стильно, визуально вкусно и дорого. Первый фильм этим запомнился, хотя, на мой взгляд, там были проблемы со сценарием. При этом там был очень хороший для российского продакшена визуал и стиль, просто на невероятном уровне. Ну и актерский состав мне нравится. Все то же самое можно перенести и на второй фильм, только здесь актеров побольше и Хабенского добавили», - заключил собеседник НСН.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что индустрия ждет от фильма «Майор Гром: Игра» сборов в районе двух миллиардов рублей, но мечтает о трех миллиардах.