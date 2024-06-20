Умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд

Канадский актер Дональд Сазерленд скончался на 89-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил его сын Кифер Сазерленд.

Агентство Creative Artists Agency (CAA), с которым сотрудничал Сазерленд, сообщило, что актер ушел из жизни в Майами после длительной болезни.