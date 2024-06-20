Умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд
Канадский актер Дональд Сазерленд скончался на 89-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил его сын Кифер Сазерленд.
Агентство Creative Artists Agency (CAA), с которым сотрудничал Сазерленд, сообщило, что актер ушел из жизни в Майами после длительной болезни.
Дональд Сазерленд родился в 1935 году в провинции Нью-Брансуик в Канаде. Его отец занимался продажами, а мать работала учителем математики. Фильмография артиста насчитывает более 190 картин, отмечает РЕН ТВ.
Сазерленд закончил Университет Торонто в 1958 году, получив образование по инженерному делу и драматургии, после чего начал свою карьеру в театре в провинции Онтарио, передает «Радиоточка НСН».
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