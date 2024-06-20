Умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд

Канадский актер Дональд Сазерленд скончался на 89-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил его сын Кифер Сазерленд.

Агентство Creative Artists Agency (CAA), с которым сотрудничал Сазерленд, сообщило, что актер ушел из жизни в Майами после длительной болезни.

Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался после продолжительной болезни

Дональд Сазерленд родился в 1935 году в провинции Нью-Брансуик в Канаде. Его отец занимался продажами, а мать работала учителем математики. Фильмография артиста насчитывает более 190 картин, отмечает РЕН ТВ.

Сазерленд закончил Университет Торонто в 1958 году, получив образование по инженерному делу и драматургии, после чего начал свою карьеру в театре в провинции Онтарио, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СмертьАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры