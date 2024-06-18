«Себя не анализируем»: Критик Галахова об отсутствии спектаклей по книгам современников

Современные произведения редко интересны крупным театрам, и в этом нет ничего хорошего, заявила НСН Ольга Галахова.

Театральный критик Ольга Галахова в беседе с НСН выразила мнение, что для постановки на театральной сцене современных литературных произведений должны сойтись запросы общества и театра, а также интересы издательства.

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Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в беседе с РИА Новости заявил, что театральные спектакли, поставленные по сюжетам из молодежных книг, смогут заинтересовать подростков и привлечь их в театры. Галахова углядела в заявлениях Капьева маркетинг.

«На больших сценах современная пьеса - редкий гость. Их ставят, но в малых формах. Издательство хочет рекламировать своих авторов, но насколько это пересечется с театром и со зрителем - большой вопрос. Это, скорее, просто маркетинг. С одной стороны - почему бы и нет, почему бы театру не попробовать современную прозу, не открыть новые имена. Тут должны совпасть запрос общества, театра и интересы издательства. Театр живет современностью, ничего нет хорошего в том, что современный мир недостаточно представлен на современной сцене. Тем самым мы себя не анализируем и не задумываемся о своем месте в нынешнем мире в историческом контексте и так далее. Расцвет советского театра был в 60-е годы, тогда была целая плеяда драматургов. Театр 60-х годов немыслим без современной пьесы, потому что он осмыслял своих современников в новых исторических обстоятельствах», - сказала собеседница НСН.
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Галахова назвала литературной загадкой процесс становления книги детской или подростковой.

«Когда писатель, драматург садится писать любое произведение искусства, он не думает о том, для какой аудитории он пишет. Каким-то образом произведение, выходящее в свет, имеет свою судьбу. Непонятно, как книга становится детской. Стивенсон, например, много чего написал, но запомнился всем «Островом сокровищ», а «Путешествие Гулливера» - сложнейшее произведение, но в то же время это ведь детская книга. Что значит подростковая книга? Мне кажется, это просто литературная загадка», - заключила театральный критик.

Ранее Галахова в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказала, что массовые кадровые перестановки в руководстве московских театров связаны с кадровым кризисом, при этом решения принимаются без учета мнений ведущих режиссеров.

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