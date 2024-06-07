«На предельных возможностях»: Любимов объяснил новые назначения в театрах Москвы
В переходный период театральной сфере требуются люди, которые будут работать по-настоящему ответственно, а не как "на курорте", сообщил НСН Борис Любимов.
Совмещение постов в двух театрах - непростая задача, однако такие профессионалы, как Владимир Машков, Евгений Герасимов и Константин Богомолов смогут с ней справиться, заявил в интервью НСН ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов.
Народный артист РФ Владимир Машков назначен новым директором «Современника». Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — режиссер Константин Богомолов. При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной. По словам Любимова, такие решения связаны с нехваткой опытных руководителей.
«Руководители есть, но их очень мало. На число площадок в Москве явно не хватает тех, кто готов не просто поставить один спектакль, но и руководить труппой, постановочной частью, администрацией театра. Сейчас переходный период, время, которое требует каждого работать на предельных возможностях. Думаю, это скажется на воспитании людей, которые будут работать не просто в "курортных условиях", а по-настоящему ответственно. Владимир Машков, Константин Богомолов и Евгений Герасимов – опытные менеджеры и руководители, поэтому им доверяют власти Москвы. Совмещать театры очень трудно, но возможно. Например, Олег Табаков когда-то руководил театром МХТ им. А. П. Чехова и одновременно "Табакеркой". Хочется всем пожелать удачи», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, руководитель театра не просто должен быть опытным человеком, он также обязан хорошо понимать специфику учреждения культуры, которое ему доверили.
«"Современник", к примеру, после смерти Галины Борисовны Волчек был практически обезглавлен. Возможен вопрос и к руководству, которое думало, что человек будет жить вечно. Надо было искать того, кто не просто хорошо работает, а хорошо работает в "Современнике" с его традициями, людьми. Когда-то, 60 лет назад, я был осветителем театра "Современник". Есть некоторые актеры, которых я тогда освещал и они в труппе, с ними надо считаться, уважать. Такого человека, очевидно, не нашлось. Думаю, у каждого театра своя судьба. Как сложится – дай Бог удачи», - подытожил он.
Ранее театральный критик Ольга Галахова в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказала, что массовые кадровые перестановки в руководстве московских театров связаны с кадровым кризисом, при этом решения принимаются без учета мнений ведущих режиссеров.
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