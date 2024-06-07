«На предельных возможностях»: Любимов объяснил новые назначения в театрах Москвы

Народный артист РФ Владимир Машков назначен новым директором «Современника». Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — режиссер Константин Богомолов. При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной. По словам Любимова, такие решения связаны с нехваткой опытных руководителей.

«Руководители есть, но их очень мало. На число площадок в Москве явно не хватает тех, кто готов не просто поставить один спектакль, но и руководить труппой, постановочной частью, администрацией театра. Сейчас переходный период, время, которое требует каждого работать на предельных возможностях. Думаю, это скажется на воспитании людей, которые будут работать не просто в "курортных условиях", а по-настоящему ответственно. Владимир Машков, Константин Богомолов и Евгений Герасимов – опытные менеджеры и руководители, поэтому им доверяют власти Москвы. Совмещать театры очень трудно, но возможно. Например, Олег Табаков когда-то руководил театром МХТ им. А. П. Чехова и одновременно "Табакеркой". Хочется всем пожелать удачи», - заявил он.