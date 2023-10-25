Ребенка комика Ильи Соболева не пустили в бизнес-класс самолета «Аэрофлота»

Сотрудники «Аэрофлота» не пустили в бизнес-класс самолета грудного ребенка Ильи Соболева. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

Регистрация в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» затруднена из-за сбоя

По его словам, он вместе с супругой Натальей и их грудным ребенком собирались в отпуск и приобрели билеты в эконом-классе. В самом аэропорту, чтобы многочасовой перелет с малышом был комфортнее, супруги «повысили» билет Натальи до бизнес-класса, но работница стойки регистрации «отвязала» малыша от мамы, прикрепив его к отцу, который должен был лететь в экономе.

Уже на борту воздушного судна выяснилось, что ребенку нельзя лететь с мамой в бизнесе. Супруги пытались объяснить ситуацию и договориться с бортпроводниками, на что получили от работников авиакомпании угрозы выгнать семью с самолете и вызвать полицию. В итоге при взлете артисту пришлось взять сына к себе в эконом. В ходе полета Наталья принесла малыша в бизнес-класс, чтобы покормить, но сотрудники борта снова начали отчитывать супругов.

Комик назвал «Аэрофлот» компанией беспринципных непрофессионалов», также пообещал высмеивать авиаперевозчика в своих юмористических видео. Генпрокуратора заинтересовалась произошедшей ситуацией, глава ведомства Игорь Краснов дал поручение проверить действия компании и оценить их законность, отмечает RT.

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ФОТО: кадр из видео
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