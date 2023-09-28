Регистрация в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» затруднена из-за сбоя

«Аэрофлот» сообщил о трудностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в российской системе бронирования «Леонардо» («Сирена-Тревел»).

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В сообщении говорится, что поставщик услуг предпринимает меры для скорейшего восстановления работы.

Авиакомпания «Победа» также сообщила, что из-за сбоя в системе бронирования затруднена работа билетных сервисов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах.

Ранее стало известно, что западные страны во время прошедших выборов в России организовали более 170 тысяч кибератак, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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