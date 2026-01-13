Машков раскрыл, чем удивит новая версия спектакля «№ 13»
Владимир Машков заявил НСН, что спектакль «ТОТ самый № 13» будет отражать динамику сегодняшнего дня.
Новая версия спектакля «№ 13» позволит увидеть зрителю очень многое из его современной жизни, а также научит действовать в сложных ситуациях. Об этом спецкору НСН рассказал худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на предпоказе комедийного спектакля «ТОТ самый № 13».
Во вторник, 13 января, в театре «Современник» прошел предпоказ новой версии спектакля «№13» - «ТОТ самый № 13» Театра Олега Табакова. Создателем третьей версии культовой постановки снова выступил народный артист России Владимир Машков. Главные роли исполнили народный артист РФ Сергей Угрюмов и молодой актер Владислав Миллер. Машков напомнил, как появился спектакль «№13» и какие изменения претерпевал.
«Спектакль технически непростой и физически невероятно сложный для артистов. В 2001 году, когда Олег Павлович Табаков пришел в МХТ, он меня попросил поставить спектакль. Я выбрал пьесу, мы достаточно активно над ней работали, и этот спектакль являлся неким новым этапом развития Художественного театра и заполняемости зала, как говорил сам Олег Павлович. Первый состав, где был Женя Миронов, проиграли спектакль 10 лет. Подустали. И мы с Олегом Павловичем в 2014 году приняли решение отпустить их на волю и сделать еще одну версию с другим составом. Потом мы сделали вторую версию - «№ 13D» в 2014 году. Олег Павлович тогда себя неважно чувствовал, но на премьеру второй версии пришел в красивом костюме и новых ботинках. И вот в год 90-летия нашего небесного художественного руководителя мы договорились с МХТ, что этот спектакль перейдет в Театр Олега Табакова в новой версии», - рассказал Машков.
Также Машков раскрыл, как изменился всеми любимый спектакль в новой версии и почему остается актуальным и по сей день.
«Что касается изменений, то мы стараемся жить здесь и сейчас. У театра есть возможность достаточно быстро реагировать на происходящие события, в отличие от кино. В этой истории вы увидите реальные события. Зритель из своей жизни в этой постановке увидит очень многое. В ней есть еще одна очень важная вещь – мотивационная часть, как вести себя в сложных ситуациях. Что касается юмора, то артисты не играют комедию, для них это трагедия. Когда артист проживает свою роль в предлагаемых обстоятельствах и делает это точно, тогда это смешно», - отметил он.
Ранее Машков раскрыл НСН истинный смысл премии «Золотая Маска». Ее номинации призваны выявить лучшие спектакли года, а главная цель — не пропустить уникальные проекты по всей России, отметил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила, что Иран пытаются разрушить методами цветных революций
- Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти
- МО РФ: Над Россией за пять часов сбили 40 украинских дронов
- Машков раскрыл, чем удивит новая версия спектакля «№ 13»
- Захарова: Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну
- Россиянам объяснили, когда должника по алиментам не выпустят за границу
- Российские прыгуны на лыжах с трамплина не примут участие в Олимпиаде—2026
- Россиян заверили, что снижение экспорта зерна не отразится на ценах
- Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке
- Книжное издательство Popcorn Books объявило о закрытии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru