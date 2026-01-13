«Спектакль технически непростой и физически невероятно сложный для артистов. В 2001 году, когда Олег Павлович Табаков пришел в МХТ, он меня попросил поставить спектакль. Я выбрал пьесу, мы достаточно активно над ней работали, и этот спектакль являлся неким новым этапом развития Художественного театра и заполняемости зала, как говорил сам Олег Павлович. Первый состав, где был Женя Миронов, проиграли спектакль 10 лет. Подустали. И мы с Олегом Павловичем в 2014 году приняли решение отпустить их на волю и сделать еще одну версию с другим составом. Потом мы сделали вторую версию - «№ 13D» в 2014 году. Олег Павлович тогда себя неважно чувствовал, но на премьеру второй версии пришел в красивом костюме и новых ботинках. И вот в год 90-летия нашего небесного художественного руководителя мы договорились с МХТ, что этот спектакль перейдет в Театр Олега Табакова в новой версии», - рассказал Машков.

Также Машков раскрыл, как изменился всеми любимый спектакль в новой версии и почему остается актуальным и по сей день.

«Что касается изменений, то мы стараемся жить здесь и сейчас. У театра есть возможность достаточно быстро реагировать на происходящие события, в отличие от кино. В этой истории вы увидите реальные события. Зритель из своей жизни в этой постановке увидит очень многое. В ней есть еще одна очень важная вещь – мотивационная часть, как вести себя в сложных ситуациях. Что касается юмора, то артисты не играют комедию, для них это трагедия. Когда артист проживает свою роль в предлагаемых обстоятельствах и делает это точно, тогда это смешно», - отметил он.

