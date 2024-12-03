«Разный градус!»: Актриса Романенко о перезапуске спектакля «Мещане»

«Сергей Бессеменов теперь совершенно другой, если сравниваем с Александром Балуевым. Сергей по-другому с тобой взаимодействует, это другой персонаж, другая энергетика, другой артист. Как мне кажется, Бессеменов всегда разный. Не могу сказать, что мы сильно меняли рисунок роли моей героини. Меняли где-то голос, посыл, это такие тонкие вещи. Где-то развитие сцены поменялось, это все зависит именно от стоящего перед тобой человека. Что касается сцен с Сергеем, это уже другое взаимодействие, разный градус даже. Порой нужно столько сил, чтобы с ним вступить в бой. Это что-то из нового, это неожиданно», - рассказала она.

Также Романенко поделилась впечатлениями от взаимодействия с режиссером, признавшись, что были разногласия.

«Для меня в Татьяне самое сложное – это сохранить собранность, убрать свою органику, придумать нового жесткого, но ироничного персонажа. Она израненная внутри, но любящая девушка, у которой нет ответа. Если с самого начала тащить трагедию, тут как бы все понятно, я всегда предпочитаю именно развитие. Режиссер Павел Сафонов создает удивительную атмосферу погружения. У меня такое ощущение, что Татьяна даже на мне лично оставила отпечаток. Мне с Пашей было очень интересно работать, хотя у нас иногда были какие-то разногласия и разночтения. Но мы всегда через поиски приходили к тому самому драгоценному результату. Паша всегда к этому открыт», - поделилась она.

Проблема отцов и детей, которая раскрывается в спектакле «Мещане», является вечной, заявил корреспонденту НСН актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич на премьере обновленного спектакля в театре «Современник», в котором он играет главную роль.

