«Полюбовно расстались»: Актер Ветров объяснил свой уход из театра «Современник»
Владислав Ветров отметил, что планирует посвятить больше времени семье, даже в ущерб театру.
Народный артист России, актер Владислав Ветров подтвердил свой уход из театра «Современник» и рассказал, что это решение им было принято в конце прошлого сезона и вызвано личными обстоятельствами. Об этом НСН сообщили в отделе по связям с общественностью московского театра.
Ранее с сайта «Современника» исчезла информация о Ветрове, а в фойе сняли его портрет.
«Сейчас мне надо посвятить больше времени семье, может быть даже, к сожалению, в ущерб театру», – рассказал Ветров.
По этой причине артист заблаговременно вышел из всех спектаклей, в которых был задействован, и подобрал среди актеров труппы себе замену. Также Ветров заранее уведомил новое руководство театра о своих планах на будущее. Он подчеркнул, что сохранил теплые отношения с новым художественным руководителем «Современника».
«Мы прекрасно поговорили с Владимиром Машковым, я его очень уважаю, мы совершенно полюбовно расстались. Считаю, что Владимир Львович – большой русский артист, которого я безмерно уважаю за мировоззрение и твердую позицию по поводу того, каким должен быть театр», - добавил Ветров.
Актер сыграл в театре десятки ролей, в частности в спектаклях «Гроза», «Три сестры», «Бесы», «Три товарища» и других. В труппе «Современника» он состоял с 2002 года. С 2022 года Ветров был председателем художественного совета в «Современнике».
Владислав Ветров является одним один из наиболее узнаваемых и любимых зрителями актеров кино. Он воплотил на экране около 100 ролей. В частности, он сыграл в сериале «Отель Элеон» фильмах «Адмирал» и «Союз спасения», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Грузооборот Северного морского пути в 2024 году составит 37,6 млн тонн
- Спрос на оформление шенгенских виз увеличился на 35%
- «Дробыш разрешил»: Султан Лагучев выпустит кавер на песню Славы
- Потери ВСУ в Курской области превысили 30 050 военнослужащих
- Патрушев подтвердил прогноз сбора зерна в РФ в 130 млн тонн в 2024 году
- На Украине назвали победу Трампа приближением справедливого мира
- Пожар вспыхнул в жилом доме 1917 года в центре Москвы
- Клинцевич предрек плачевный конец ВСУ в случае нового наступления в приграничье
- Матвиенко пошутила, что замглавы Минздрава Зеленскому не повезло с фамилией
- Менеджер банка получил 6,5 года колонии за мошенничество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru