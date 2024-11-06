«Полюбовно расстались»: Актер Ветров объяснил свой уход из театра «Современник»

По этой причине артист заблаговременно вышел из всех спектаклей, в которых был задействован, и подобрал среди актеров труппы себе замену. Также Ветров заранее уведомил новое руководство театра о своих планах на будущее. Он подчеркнул, что сохранил теплые отношения с новым художественным руководителем «Современника».

«Мы прекрасно поговорили с Владимиром Машковым, я его очень уважаю, мы совершенно полюбовно расстались. Считаю, что Владимир Львович – большой русский артист, которого я безмерно уважаю за мировоззрение и твердую позицию по поводу того, каким должен быть театр», - добавил Ветров.

Актер сыграл в театре десятки ролей, в частности в спектаклях «Гроза», «Три сестры», «Бесы», «Три товарища» и других. В труппе «Современника» он состоял с 2002 года. С 2022 года Ветров был председателем художественного совета в «Современнике».

Владислав Ветров является одним один из наиболее узнаваемых и любимых зрителями актеров кино. Он воплотил на экране около 100 ролей. В частности, он сыграл в сериале «Отель Элеон» фильмах «Адмирал» и «Союз спасения», передает «Радиоточка НСН».

