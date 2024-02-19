Профайлер назвал звезд, которые могли бы сыграть молодого и зрелого Жириновского
Актеры Юра Борисов или Александр Головин могли бы сыграть основателя ЛДПР Владимира Жириновского в молодые годы в новом байопике о политике. Об этом заявил профайлер Денис Давыдов в беседе с NEWS.ru.
Эксперт назвал Борисова хорошим артистом.
«Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — считает Давыдов.
Кроме того, профайлер отметил, что для Александра Головина работа в байопике стала бы «сильной и крутой ролью через преодоление».
При этом эксперт предложил несколько кандидатов на воплощение образа Владимира Жириновского в зрелые годы. Так, эту роль мог бы сыграть Дмитрий Шевченко. Как отметил Давыдов, артист отличается фильмографией «от генерала до сутенера, от хирурга до скульптора», является «человеком упорства и с желанием познавать мир» и может дать выплеск эмоциям.
Также профайлер заявил, что основателя ЛДПР смогли бы сыграть Сергей Юшкевич с «внутренним стержнем, как у Жириновского», Александр Яценко, который показал был различие граней характера политика, или Павел Деревянко — «такой же, по-хорошему, псих», совпадающий с Жириновским по внутреннему драматизму и драйву.
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