Профайлер назвал звезд, которые могли бы сыграть молодого и зрелого Жириновского

Эксперт назвал Борисова хорошим артистом.

«Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — считает Давыдов.

Кроме того, профайлер отметил, что для Александра Головина работа в байопике стала бы «сильной и крутой ролью через преодоление».

При этом эксперт предложил несколько кандидатов на воплощение образа Владимира Жириновского в зрелые годы. Так, эту роль мог бы сыграть Дмитрий Шевченко. Как отметил Давыдов, артист отличается фильмографией «от генерала до сутенера, от хирурга до скульптора», является «человеком упорства и с желанием познавать мир» и может дать выплеск эмоциям.

Также профайлер заявил, что основателя ЛДПР смогли бы сыграть Сергей Юшкевич с «внутренним стержнем, как у Жириновского», Александр Яценко, который показал был различие граней характера политика, или Павел Деревянко — «такой же, по-хорошему, псих», совпадающий с Жириновским по внутреннему драматизму и драйву.

