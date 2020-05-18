Разлогов: COVID-19 повысит интерес россиян к комедиям

После завершения эпидемии коронавирусной инфекции в России повысится интерес наших соотечественников на фильмы легких жанров. Как пишет ТАСС, такой прогноз сделал президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Он заявил, что в первую очередь, зрители отправятся смотреть комедии и любовные мелодрамы. По словам Разлогова, также будет спрос на блокбастеры, однако их начнут выпускать позже – после стабилизации обстановки во всем мире.

Помимо этого, кинокритик предрек повышенный спрос на ленты о пандемии, эпидемиях и болезнях. Но, по его мнению, эта тема была бы более удачно реализована в сериалах, нежели художественных фильмах.