Разлогов: COVID-19 повысит интерес россиян к комедиям

После завершения эпидемии коронавирусной инфекции в России повысится интерес наших соотечественников на фильмы легких жанров. Как пишет ТАСС, такой прогноз сделал президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Он заявил, что в первую очередь, зрители отправятся смотреть комедии и любовные мелодрамы. По словам Разлогова, также будет спрос на блокбастеры, однако их начнут выпускать позже – после стабилизации обстановки во всем мире.

Помимо этого, кинокритик предрек повышенный спрос на ленты о пандемии, эпидемиях и болезнях. Но, по его мнению, эта тема была бы более удачно реализована в сериалах, нежели художественных фильмах.

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Кстати, ранее НСН писала, что из-за пандемии коронавируса американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов – в этот список попал и сиквел франшизы «Бэтмен». Об этом сообщает портал Screen Rant. Отмечается, что изначально премьера была намечена на 25 июня 2021 года. Теперь же – из-за COVID-19 – она отложена до 1 октября того же года.

Напомним, 15 марта студия Warner Bros. сообщила о приостановке съемок, которые начались в Лондоне в январе. Режиссер ленты Мэтт Ривз признался, что принял решение не переносить работу над картиной в другое место. По его словам, съёмки в британской столице продолжатся после улучшения ситуации с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКирилл РазлоговКино
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