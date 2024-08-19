«Раздражает!»: Лукьяненко признал борьбу с пиратством своих книг безуспешной
Часто книги «сливают» в Сеть в незаконченном виде, и тогда читатель получает совсем не тот продукт, который подразумевал автор, заявил НСН писатель Сергей Лукьяненко.
Бороться с незаконным распространением книг в Сети практически невозможно, так как этому мешают пробелы в международном законодательстве. Об этом НСН заявил писатель Сергей Лукьяненко.
В России 95% авторов сталкивались с незаконным распространением своих книг, пишет «КоммерсантЪ». По данным Ассоциации по защите авторских прав в интернете, в топ-5 самых популярных авторов на пиратских сайтах в 2023 году входили Дарья Донцова, Александр Тамоников, Стивен Кинг, Сергей Лукьяненко и Наталья Александрова. Лукьяненко отметил, что такое «пиратство» в том числе приносит денежные убытки, а бороться с ним практически нереально.
«Конечно, это раздражает, это очень неприятно, когда твои права нарушают, и ты с этим ничего не можешь сделать. Потому что люди крадут чужой труд, это связано и с финансовыми потерями, и с тем, что зачастую книги выкладываются в полуготовом виде, а это совсем не то, что сам автор хотел выложить в конечном итоге. Бороться практически нереально. Да, я борюсь и пробовал различные методы. Издательства тоже пробуют разные способы, обращаются в судебные органы, требуют блокировки сайтов. Но чаще всего пираты обходят все запреты, потому что в международном законодательстве есть масса дыр, которые мешают полноценной борьбе. Существуют torrent-файлы, различные сайты, расположенные в маленьких латиноамериканских странах, где всем наплевать на закон. Борьба очень сложная и полностью успехом она никогда не увенчается. Параллельно этому сформировался большой корпус молодых читателей, которые предпочитают честно платить и уважать волю автора», - рассказал собеседник НСН.
Ранее основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН заявил, что онлайн-пираты в Сети продолжают терять свои доходы в РФ из-за роста заработков россиян.
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