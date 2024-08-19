«Раздражает!»: Лукьяненко признал борьбу с пиратством своих книг безуспешной

«Конечно, это раздражает, это очень неприятно, когда твои права нарушают, и ты с этим ничего не можешь сделать. Потому что люди крадут чужой труд, это связано и с финансовыми потерями, и с тем, что зачастую книги выкладываются в полуготовом виде, а это совсем не то, что сам автор хотел выложить в конечном итоге. Бороться практически нереально. Да, я борюсь и пробовал различные методы. Издательства тоже пробуют разные способы, обращаются в судебные органы, требуют блокировки сайтов. Но чаще всего пираты обходят все запреты, потому что в международном законодательстве есть масса дыр, которые мешают полноценной борьбе. Существуют torrent-файлы, различные сайты, расположенные в маленьких латиноамериканских странах, где всем наплевать на закон. Борьба очень сложная и полностью успехом она никогда не увенчается. Параллельно этому сформировался большой корпус молодых читателей, которые предпочитают честно платить и уважать волю автора», - рассказал собеседник НСН.

Ранее основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН заявил, что онлайн-пираты в Сети продолжают терять свои доходы в РФ из-за роста заработков россиян.

