«Одсун», Майк и хиппари: Писатель Алексей Варламов о новом романе и рок-историях
Алексей Варламов рассказал в эфире НСН об «изгнании по-чешски», вспомнил «лесное знакомство» с Майком Науменко и признался, что очень уважает Вячеслава Бутусова.
Музыка: Майк, Горшок и хиппари
Писатель Алексей Варламов в интервью НСН рассказал о новом романе «Одсун», вошедшем в число финалистов премии «Большая книга», поделился мнением об экранизации русской классики и вспомнил яркие рок-истории, оживающие на страницах его книг.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказал НСН о самых востребованных концертах выходных
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В их числе сразу несколько концертов, связанных с памятью лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Это выступление группы «КняZz» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (19 июля), а также московские концерты «Горшенева» (19 июля, «VK Stadium») и «Северного флота» (19 июля, «1930»).
Эпицентр рок-музыки переместится в выходные под Челябинск, куда приедут The Hatters, 25/17, «Пикник», «Заточка» и «Йорш». «Аффинаж» даст двойной концерт в столице (19-20 июля, «16 Тонн») , а «Эпидемия» выступит в рыцарском антураже в белорусских Дудутках.
Алексей Варламов сказал НСН, что уважает Вячеслава Бутусова, и вспомнил трогательную рок-историю из студенческих времен.
«Что касается русского рока, то в молодости мы слушали "Воскресение", "Машину времени", "Аквариум", "Зоопарк", потом "Наутилус". Бутусова уважаю очень и считаю, что это серьезное явление в музыке. Но при этом сейчас вряд ли я буду слушать русский или иностранный рок, а скорее Окуджаву, бардов, Высоцкого. Мне это ближе, но есть у меня одно трогательное воспоминание из студенческих времен. Это было в 1983 или 1984 году, такой махровый застой, андроповские времена, и меня товарищ пригласил послушать совершенно неизвестного мне человека, некоего Науменко (на фото). Надо было ехать черт знает куда, в подмосковный Дом культуры, потому что только там он мог дать концерт. Я ничего не знал ни про "Зоопарк", ни про Науменко, мне было просто любопытно. Когда мы туда приехали, собралась совсем другая молодежь, чем та, к которой я привык. Я учился в МГУ, там разные были люди, но откровенных хиппарей все-таки не было. А тут какие-то девочки с холщовыми сумками и пацификами, длинноволосые парни, похожие на девочек, все было другое и любопытное. Милиция, как водится, всех охраняла. Концерт запретили в последний момент. Вышла администрация ДК и сказала, что у них прорвало воду, нет электричества, приехала санэпидемстанция травить тараканов, в общем "кина не будет". Толпа разочарованно ахнула, никто не знал, что делать, и тогда Науменко сказал: "А пошли в лес, буду петь там". Мы пошли в лес и там прямо на поляне Науменко стал петь. Без динамиков, без усилителей, просто под гитару, как какой-то каэспешник. (КСП – клуб самодеятельной песни, когда выезжали на природу и пели под гитару у костра). Это было настолько поразительное впечатление - как он пел, какой он был человек - никогда не забуду. Я не стал фанатом ни Науменко, ни Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), ни Макаревича (признан в РФ иноагентом), но эти воспоминания мне дороги, и я охотно пускаю их в свои книги и делюсь со своими героями», - отметил писатель.
Он также сообщил, что одним источников вдохновения при создании романа «Душа моя Павел» была знаменитая песня «Hotel California».
«В романе "Душа моя Павел", где описывается студенческая среда 1980-х годов, много музыки и песен, которые слушают и поют мои герои. Одна из этих песен, которой и я в молодости заслушивался - это "Hotel California" группы Eagles. В "Одсуне" музыки тоже очень много. Когда мы были школьниками, то на дискотеках плясали под АВВА и Boney M, и у меня в романе они присутствуют, как музыкальные символы того времени. Упоминается группа Pink Floyd, которую я обожал. "Wish you were here", "The Dark Side of the Moon" - все это очень классно! Также мне невероятно нравилась рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда". Она вообще сыграла большую роль в моей жизни, потому что тогда невозможно было найти Евангелие, и эта рок-опера, по сути, стала для меня первым источником библейских событий. Понятно, что там все рассказано не совсем так или совсем не так, как в Библии, но тем не менее, о существовании апостолов, Марии Магдалины, Иуды и самого Христа я узнавал именно из этого опуса, так что очень благодарен ему за просветительскую функцию», - признался Варламов.
Театр и литература: От «Павла» до «Одсуна»
Как сообщили НСН в «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Иван Васильевич» с Сергеем Газаровым в Театре сатиры, «Похороните меня за плинтусом» в Музее Высоцкого и «Маяковский» в Ленкоме, музыку к которому написал рэпер Баста.
Ну а Алексей Варламов посоветовал сходить в РАМТ на спектакль по его предыдущему роману.
«По роману "Душа моя Павел" Алексей Владимирович Бородин поставил замечательный спектакль в РАМТе, очень живой, веселый, серьезный, трогательный, и там много песен и музыки, которую слушала молодежь в начале 1980-х. Эту музыкальную часть сотворил прекрасный актер, музыкант Александр Деветьяров. Вот там есть и "Hotel California", и "Дайте собакам мясо" Высоцкого, и народная песня "Вьюн над водой", и советская "Птица счастья завтрашнего дня", и "Глупый скворец" "Машины времени". Мне что-то ближе, что-то дальше, но дух литературы, действительно, с музыкой очень связан, и когда через неделю я поеду на машине в Карелию, то всю дорогу буду слушать музыку», - пообещал он.
Писатель также рассказал о новом романе «Одсун», с которым он попал в число финалистов премии «Большая книга-2024».
«В конце прошлого года у меня вышел новый роман, который называется "Одсун" (ударение на первом слоге). На сегодняшний день это самая дорогая для меня книга, потому что она последняя. Я, кстати, не боюсь слова "последний" и не люблю, когда говорят "крайний". Надеюсь, что у меня будут и еще книги, но этот роман я писал в течение пяти лет и, пожалуй, ни одну свою книгу не писал так долго. "Одсун" - это моя попытка выразить свое отношение к тому, что происходит и произошло с нами, с нашей страной за последние десятилетия, начиная с распада СССР и включая конфликт на Украине. В каком-то смысле она является продолжением моего предыдущего романа "Душа моя Павел", действие которого происходило в 1980 году. Там была попытка осмыслить советское время, здесь – то, что произошло с нами уже после крушения СССР вплоть до 2018 года, когда и происходит действие. И плюс в "Одсуне" есть линия, связанная с судетскими немцами, которые поселились 700 лет назад на территории нынешней Чехии. Между немцами и чехами были очень сложные отношения, и все кончилось этническим взрывом, а после окончания Второй мировой войны чехи жестко, кроваво выгнали немцев, это изгнание по-чешски и называется "одсун"», - отметил собеседник НСН.
Кино: Вдова Клико и шедевр Мастера
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут российская комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным» и байопик «Мадам Клико» (на фото) с Хейли Беннетт, исполнившей роль известную всем любителям шампанского.
Ну а Алексей Варламов рассказал НСН, как относится к экранизациям русской классики.
«Я смотрел только "Мастера и Маргариту", и мне этот фильм скорее понравился, чем нет. Он тоже вызвал в свое время много споров, причем споров ожесточенных, с политической подкладкой, что я считаю абсолютно лишним. Мне показалась крайне симпатичной идея отойти от прямой экранизации романа. Евгений Цыганов с главной ролью отлично справился. Очень понравилось начало, наверное, где-то первые минут 40, первый час я просто смотрел с восторгом, и у меня было ощущение, что это шедевр, однако потом, к сожалению, мой восторг начал постепенно улетучиваться, со многим бы я поспорил, не согласился, но это дело вкуса. В любом случае считаю этот фильм событием, а самое главное – очень рад за Булгакова, которому при жизни мало досталось славы. Зато – сколько теперь! "Онегина" не смотрел, к сожалению. Что касается экранизации "Руслана и Людмилы", то ради продвижения фильма можно позвать модного актера, можно назвать это крутым словом "фэнтези-блокбастер", но это все упаковка, а каким будет продукт, мы поймем уже после его появления», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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