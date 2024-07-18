«Одсун», Майк и хиппари: Писатель Алексей Варламов о новом романе и рок-историях

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Писатель Алексей Варламов в интервью НСН рассказал о новом романе «Одсун», вошедшем в число финалистов премии «Большая книга», поделился мнением об экранизации русской классики и вспомнил яркие рок-истории, оживающие на страницах его книг.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказал НСН о самых востребованных концертах выходных

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В их числе сразу несколько концертов, связанных с памятью лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Это выступление группы «КняZz» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (19 июля), а также московские концерты «Горшенева» (19 июля, «VK Stadium») и «Северного флота» (19 июля, «1930»).

Эпицентр рок-музыки переместится в выходные под Челябинск, куда приедут The Hatters, 25/17, «Пикник», «Заточка» и «Йорш». «Аффинаж» даст двойной концерт в столице (19-20 июля, «16 Тонн») , а «Эпидемия» выступит в рыцарском антураже в белорусских Дудутках.

Алексей Варламов сказал НСН, что уважает Вячеслава Бутусова, и вспомнил трогательную рок-историю из студенческих времен.

«Что касается русского рока, то в молодости мы слушали "Воскресение", "Машину времени", "Аквариум", "Зоопарк", потом "Наутилус". Бутусова уважаю очень и считаю, что это серьезное явление в музыке. Но при этом сейчас вряд ли я буду слушать русский или иностранный рок, а скорее Окуджаву, бардов, Высоцкого. Мне это ближе, но есть у меня одно трогательное воспоминание из студенческих времен. Это было в 1983 или 1984 году, такой махровый застой, андроповские времена, и меня товарищ пригласил послушать совершенно неизвестного мне человека, некоего Науменко (на фото). Надо было ехать черт знает куда, в подмосковный Дом культуры, потому что только там он мог дать концерт. Я ничего не знал ни про "Зоопарк", ни про Науменко, мне было просто любопытно. Когда мы туда приехали, собралась совсем другая молодежь, чем та, к которой я привык. Я учился в МГУ, там разные были люди, но откровенных хиппарей все-таки не было. А тут какие-то девочки с холщовыми сумками и пацификами, длинноволосые парни, похожие на девочек, все было другое и любопытное. Милиция, как водится, всех охраняла. Концерт запретили в последний момент. Вышла администрация ДК и сказала, что у них прорвало воду, нет электричества, приехала санэпидемстанция травить тараканов, в общем "кина не будет". Толпа разочарованно ахнула, никто не знал, что делать, и тогда Науменко сказал: "А пошли в лес, буду петь там". Мы пошли в лес и там прямо на поляне Науменко стал петь. Без динамиков, без усилителей, просто под гитару, как какой-то каэспешник. (КСП – клуб самодеятельной песни, когда выезжали на природу и пели под гитару у костра). Это было настолько поразительное впечатление - как он пел, какой он был человек - никогда не забуду. Я не стал фанатом ни Науменко, ни Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), ни Макаревича (признан в РФ иноагентом), но эти воспоминания мне дороги, и я охотно пускаю их в свои книги и делюсь со своими героями», - отметил писатель.

Он также сообщил, что одним источников вдохновения при создании романа «Душа моя Павел» была знаменитая песня «Hotel California».

«В романе "Душа моя Павел", где описывается студенческая среда 1980-х годов, много музыки и песен, которые слушают и поют мои герои. Одна из этих песен, которой и я в молодости заслушивался - это "Hotel California" группы Eagles. В "Одсуне" музыки тоже очень много. Когда мы были школьниками, то на дискотеках плясали под АВВА и Boney M, и у меня в романе они присутствуют, как музыкальные символы того времени. Упоминается группа Pink Floyd, которую я обожал. "Wish you were here", "The Dark Side of the Moon" - все это очень классно! Также мне невероятно нравилась рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда". Она вообще сыграла большую роль в моей жизни, потому что тогда невозможно было найти Евангелие, и эта рок-опера, по сути, стала для меня первым источником библейских событий. Понятно, что там все рассказано не совсем так или совсем не так, как в Библии, но тем не менее, о существовании апостолов, Марии Магдалины, Иуды и самого Христа я узнавал именно из этого опуса, так что очень благодарен ему за просветительскую функцию», - признался Варламов.

