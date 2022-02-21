Путин поздравил певца Расторгуева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца, музыканта, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
21 февраля народному артисту России исполнилось 65 лет.
Путин подчеркнул, что Расторгуев успешно реализовался в творческом пространстве, добавив, что ответственная гражданская позиция исполнителя заслуживает глубокого уважения.
Президент отметил вклад певца в реализацию патриотических проектов и пожелал ему здоровья, благополучия и новых песен.
СМИ не раз отмечали, что группа «Любэ» является самым любимым музыкальным коллективом Владимира Путина.
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