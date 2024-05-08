Зеркальные инсталляции появятся в 10 российских городах ко Дню Победы
Зеркальные инсталляции от VK появятся с 8 по 12 мая в 10 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Волгограде, Воронеже, Грозном, Новороссийске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону и Туле. Они будут посвящены истории городских улиц, также можно будет увидеть их облик в военные годы.
Также стелы позволят восстановить черно-белые фотографии. Это можно будет сделать, перейдя по QR-коду на стеле. Достаточно загрузить снимок на специальной странице, а нейросеть Mail.ru улучшит изображение и сделает его цветным. Обработанные фотографии можно сохранить в Облако Mail.ru или объединить в цифровой семейный архив. Пользователей ждет и еще один приятный бонус — бесплатная подписка Mail Space на 3 месяца на 256 ГБ.
Помимо этого, пользователи получат бесплатную подписку Mail Space на 3 месяца на 256 ГБ, чтобы хранить воспоминания о своих героях и делиться альбомом с близкими.
Свой вклад в празднование Дня Победы внесет и соцсеть «Одноклассники», которая запустит проект «Сохранение культурных ценностей во время ВОВ». В нем участвуют свыше 20 музеев, в частности, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Петергоф, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Ростовский музей изобразительных искусств, Нижегородский музей-заповедник и крупнейший информационный портал Культура.РФ.
В своих группах в «Одноклассниках» музеи размещают тематические материалы, фотографии и лонгриды с 6 по 12 мая. Публикации посвящены музейной эвакуации, утраченным объектам и работе сотрудников культурных учреждений. Кроме того, пользователи узнают, как спасали музейные экспонаты при бомбардировках. Материалы будут объединены хештегом #СохраняяКультуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru