Раскрыли дату выхода нового сезона мультсериала «Южный парк»

Этот анимационный сериал стоит на втором месте по длительности в истории американского телевидения после сериала «Симпсоны». «Южный парк» вышел в эфир в 1997 году, пишет Газета.ru.

В августе 2021 года стало известно, что «Южный парк» продлили до 2027 года. В декабре выпустили тизер эпизода спецвыпусков «Южный Парк: После COVID'а» и «Южный Парк: После COVID'а: Возвращение COVID'а». В нем повзрослевшие герои пережили пандемию. Известно, что в производстве будет 14 эпизодов.

Кроме того, по мотивам мультфильма будет выпущена видеоигра и документальный фильм.

Ранее стало известно, что на краудлендинговой платформе для привлечения инвестиций в творческие проекты Co-Fi можно вложить деньги в зарубежное продвижение художественного фильма-катастрофы «Одна» и поддержку выхода в прокат анимационного фильма компании «Фокус-Фильм» - «Команда Котиков».

