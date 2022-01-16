Раскрыли дату выхода нового сезона мультсериала «Южный парк»
Новый, уже 25-й по счету сезон мультсериала «Южный парк» начнут показывать 2 февраля на западном телеканале Comedy Central. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта.
Этот анимационный сериал стоит на втором месте по длительности в истории американского телевидения после сериала «Симпсоны». «Южный парк» вышел в эфир в 1997 году, пишет Газета.ru.
В августе 2021 года стало известно, что «Южный парк» продлили до 2027 года. В декабре выпустили тизер эпизода спецвыпусков «Южный Парк: После COVID'а» и «Южный Парк: После COVID'а: Возвращение COVID'а». В нем повзрослевшие герои пережили пандемию. Известно, что в производстве будет 14 эпизодов.
Кроме того, по мотивам мультфильма будет выпущена видеоигра и документальный фильм.
Ранее стало известно, что на краудлендинговой платформе для привлечения инвестиций в творческие проекты Co-Fi можно вложить деньги в зарубежное продвижение художественного фильма-катастрофы «Одна» и поддержку выхода в прокат анимационного фильма компании «Фокус-Фильм» - «Команда Котиков».
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