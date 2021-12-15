Платформа для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi приносит реальную пользу

Краудлендинговая платформа для привлечения инвестиций в творческие проекты Co-Fi стала реальным инструментом поддержки сферы развлечений. К такому выводу приходят известные музыканты, артисты, блогеры и работники киноиндустрии, чьи проекты успешно привлекают инвесторов. Цифровая платформа была запущена в марте 2021 года. За время работы на реализацию творческих проектов уже удалось собрать более 6 млн рублей.

Одним из первых на платформе Co-Fi собрал инвестиции проект музыкального исполнителя Dante. Певец привлек 350 тыс. рублей на запись и продвижение трека Heal My Love, который всего за неделю после релиза набрал более миллиона прослушиваний на Spotify.