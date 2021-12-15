Платформа для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi приносит реальную пользу
Краудлендинговая платформа для привлечения инвестиций в творческие проекты Co-Fi стала реальным инструментом поддержки сферы развлечений. К такому выводу приходят известные музыканты, артисты, блогеры и работники киноиндустрии, чьи проекты успешно привлекают инвесторов. Цифровая платформа была запущена в марте 2021 года. За время работы на реализацию творческих проектов уже удалось собрать более 6 млн рублей.
Одним из первых на платформе Co-Fi собрал инвестиции проект музыкального исполнителя Dante. Певец привлек 350 тыс. рублей на запись и продвижение трека Heal My Love, который всего за неделю после релиза набрал более миллиона прослушиваний на Spotify.
Среди последних достижений создатели площадки Co-Fi отмечают успешные раунды финансирования для издания поэтического сборника телеведущего и шоумена Павла Воли «Стихи. Мысли. Обрывки», запуска передвижной концертной площадки-студии Freedom Bus молодого инди-исполнителя R.A.SVET, а также съемки видеоклипов музыканта Максима Леонидова и блогера Yan Dilan.
Сейчас на сайте www.cofi.ru для инвестиций доступен проект певицы Zivert, а также ряд кинопроектов. Например, можно вложить деньги в зарубежное продвижение художественного фильма-катастрофы «Одна» и поддержку выхода в прокат анимационного фильма компании «Фокус-Фильм» - «Команда Котиков». Не менее интересным представляется документальный полный метр «Исход», посвященный истории Гражданской войны в России. Создатели фильма привлекают средства на продвижение фильма в СМИ и социальных сетях. Для аналогичной цели правообладатели романтической комедии «Идеальная жена» уже собрали необходимую сумму.
Co-Fi — это краудлендинговая платформа для инвестиций в индустрию развлечений. Любой желающий может поддержать любимого музыканта, режиссера или видеоблогера, вложив средства в проект и разделив его успех. С другой стороны, для создателей и авторов творческих проектов платформа Co-Fi предлагает оптимальные решения для поиска инвестиций.
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