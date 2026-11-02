Сокуров: «Берлинский кинофестиваль – самый политически озабоченный в мире!»
Авторское кино не интересует Берлинале как художественное высказывание, заявил НСН знаменитый российский режиссер.
Берлинскому кинофестивалю уже давно не интересно классическое авторское кино, заявил НСН неоднократный участник Берлинале режиссер Александр Сокуров.
«Авторское кино в классическом его понимании не интересует данный фестиваль, его интересуют сугубо политически определенные актуальные темы», — ответил НСН режиссер Александр Сокуров, на вопрос, будет ли он в текущем году выставлять свои работы на этом форуме.
Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за фильм «Фауст», неоднократный участник Берлинского международного кинофестиваля, Сокуров считает, что сегодня Берлинале нельзя назвать подходящей площадкой для режиссеров, которые ставят перед собой «художественные и гуманитарные задачи».
«Да, я неоднократно участвовал в разных разделах этого фестиваля, как в конкурсных, так и в параллельных программах. Одно могу сказать – это самый политический фестиваль в мире! Более политически озабоченного, политически обострённого кинематографического форума я не знаю. Поэтому для людей, режиссёров и продюсеров, которые всё же ставят гуманитарные или художественные задачи, Берлин - не самое хорошее место», - признался знаменитый российский режиссер.
От других фестивалей «большой тройки», Каннского и Венецианского, Берлинале, действительно, всегда отличался особой остротой социально-политической повестки.
«Я думаю, что авторское кино в том смысле, который я имею в виду, Берлинский фестиваль не интересует. Это фестиваль, скорее, политического актуального кино… Его интересуют, как мне кажется, только, абсолютно политические, определённые темы», - убежден Сокуров.
В 2023 году на Берлинском фестивале была представлена дебютная картина его ученицы «Клетка ищет птицу». В нынешнем году, по словам режиссера, его работы или фильмы его учеников в конкурсной программе не участвуют.
Берлинале был основан в 1951 году в Западном Берлине в самый разгар холодной войны и с самого начала позиционировал себя как «витрину свободного мира». С момента основания фестиваль проходил летом, однако уже с 1978 года его перенесли на февраль. Главный приз фестиваля — «Золотой медведь».
77-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года в Берлине.
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