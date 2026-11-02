Сокуров: «Берлинский кинофестиваль – самый политически озабоченный в мире!»

От других фестивалей «большой тройки», Каннского и Венецианского, Берлинале, действительно, всегда отличался особой остротой социально-политической повестки.

«Я думаю, что авторское кино в том смысле, который я имею в виду, Берлинский фестиваль не интересует. Это фестиваль, скорее, политического актуального кино… Его интересуют, как мне кажется, только, абсолютно политические, определённые темы», - убежден Сокуров.

В 2023 году на Берлинском фестивале была представлена дебютная картина его ученицы «Клетка ищет птицу». В нынешнем году, по словам режиссера, его работы или фильмы его учеников в конкурсной программе не участвуют.

Берлинале был основан в 1951 году в Западном Берлине в самый разгар холодной войны и с самого начала позиционировал себя как «витрину свободного мира». С момента основания фестиваль проходил летом, однако уже с 1978 года его перенесли на февраль. Главный приз фестиваля — «Золотой медведь».

77-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года в Берлине.

