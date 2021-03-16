«Раньше было лучше». Певица Гречка о лауреатах премии Grammy
Гречка в эфире НСН призналась, что церемония Grammy напоминает ей российское телевидение.
В США состоялось вручение музыкальной премии Grammy. Награду получили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Бейонсе, Канье Уэст и другие. Тем временем, аудитория церемонии вручения упала до самого низкого в истории показателя. В этом году по телевизору ее смотрели менее девяти миллионов американцев, годом ранее аудитория составляла более 18,5 миллионов человек.
Певица Гречка в эксклюзивном интервью НСН призналась, что церемония Grammy в этом году напомнила ей российское телевидение, отметив, что раньше музыкальная индустрия в США, по ее мнению, была лучше.
«Я смотрела церемонию в этом году и была удивлена, она начинает походить на наше российское телевидение. Ведь был и скандал вокруг премии насчет того, что там происходит полнейшая коррупция. Бейонсе отказалась выступать на сцене, хотя ее звали два раза. Мне было тяжело отметить артистов-фаворитов для себя, потому что их очень много, и мне, к сожалению, на них стало все равно, по-моему, раньше в Америке было все круче. Но я за Тейлор Свифт, я люблю ее», — рассказала она.
Также Гречка в беседе с НСН поспорила с утверждением, что большинство родителей контролируют время пребывания детей в сети.
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