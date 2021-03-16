«Раньше было лучше». Певица Гречка о лауреатах премии Grammy

В США состоялось вручение музыкальной премии Grammy. Награду получили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Бейонсе, Канье Уэст и другие. Тем временем, аудитория церемонии вручения упала до самого низкого в истории показателя. В этом году по телевизору ее смотрели менее девяти миллионов американцев, годом ранее аудитория составляла более 18,5 миллионов человек.

Певица Гречка в эксклюзивном интервью НСН призналась, что церемония Grammy в этом году напомнила ей российское телевидение, отметив, что раньше музыкальная индустрия в США, по ее мнению, была лучше.