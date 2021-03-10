Ранее неизвестное стихотворение Набокова перевели на русский язык

Режиссер Михаил Идов перевел ранее неизвестное стихотворение Владимира Набокова, посвященное Супермену. Стихотворение «Плач человека завтрашнего дня» обнаружил в Библиотеке редких книг Йельского университета литературовед и переводчик Андрей Бабиков. Оно написано в 1942 году и никогда не публиковалось. Вот его текст:





Носить очки — мой долг. Иначе враз

И легкие ее мой суперглаз

Узрит, и печени дрожащий ком

Покажется, как в водорослях сом,





В сени костей. Измученный изгой,

Слоняюсь я по свету, словно мой

Из «Лира» соименник. Весь мой вид —

Носи я хоть трико, хоть тройку-твид —





Мне ненавистен: и могучий торс,

И каждой мышцы корабельный трос,

И синий чубчик. Ключ моей хандры —

Не пропасть, разделившая миры





Фантазии и Факта от и до

(Мне не слетать в «Орлиное гнездо»

И даже по призыву не попасть);

Меня постигла худшая напасть.







Я молод, полон сока, что твой клен,

И, что неудивительно, влюблен.

Но все позывы сердца и души

Стальной рукой не хочешь, а души:





Моя любовь — землетрясенье, смерч,

И брачный час сулит невесте смерть,

Отелю снос, а рядом с ним домам

Как минимум ремонт оконных рам.







А ежели она переживет

Сей взрыв любви? Какой зачнется плод?

Что за младенец ринул бы на свет,

Сбив с ног врача? Он в возрасте двух лет





Сломал бы в доме каждый стул и стол,

А ножкой топнув, рухнул через пол;

Нырял в колодец в три; в четыре-пять

Сигал бы в печь на «я иду искать»;





К восьми играл бы в поезда, подняв

Над головой всамделишный состав;

А к девяти бы всех моих врагов

Избавил от оков. И был таков.





Вот почему, где я бы ни летал,

Как высоко, как ни был плащ мой ал,

Погони за карманниками мне

Скучны. Парю в небесной желтизне







Один. Плечистый, но сутулый Кларк,

Из мусорного бака взяв пиджак,

Сминает плащ и прячет в тот же бак.

Год-два спустя: аллея, Централ-Парк,





И статуя моя. И женский вздох:

«Ах, Кларк, как он чудесен!» Да, неплох,

Я бормочу, вздыхая втайне — но

Обычным парнем быть мне не дано.





Ранее литературовед, автор книги «Прочтение Набокова» Андрей Бабиков рассказал НСН о том, почему стихотворение писателя о Супермене было предано забвению.

