Гитлер и эротика. Литературовед раскрыл тайну «утерянного» стихотворения Набокова

Литературовед, переводчик, автор книги «Прочтение Набокова» Андрей Бабиков нашел в архивах Йельского университета США до этого неизвестное стихотворение Владимира Набокова о Супермене. В интервью НСН Бабиков признался, что о существовании этого произведения он знал из книги-биографии Набокова, которую написал Брайан Бойд. Стихотворение считалось утерянным, но литературовед задался целью найти редкое произведение.

- Как вам удалось обнаружить стихотворение?

- Я занимался в архиве Эдмунда Уилсона, который хранится в библиотеке Йельского университета. Эдмунд Уилсон был большим другом и патроном Набокова в Америке. Просматривая папки, которые всем давным-давно известны и в которых хранятся рукописи Набокова, опубликованные много лет назад, я обнаружил, что в некоторых случаях письма, которые посылал Набоков Уилсону, не имеют приложений. Тогда я увидел еще одну папку, в которой эти открепленные приложения и остались. И в этой уже малоизученной папке я и нашел машинопись стихотворения «О Супермене» с набоковскими собственными поправками с датой.





Как рассказывает Андрей Бабиков, был найден и сам комикс, по которому Набоков и написал стихотворение. Выяснилось, что писатель очень многое взял с обложки комикса: описал небо и статую супергероя в парке, мимо которой гуляют Лоис Лейн и Кларк Кент.





- О чем это стихотворение?

- Набоков придумывает, чем мучается Супермен, о чем он думает, почему он не может с Лоис Лейн жить, как живут обыкновенные люди и создать с нею семью. Можно рассматривать Супермена как сказочного героя, но Набоков рассматривает его совершенно с другой стороны, он пытается найти в нем человеческое. И при этом парадоксальным образом, набоковский Супермен – человек будущего, по-английски the men of tomorrow – абсолютно лишен всякого будущего. Получается, что он, будучи человеком будущего, не имеет возможности иметь потомство, он боится собственного потомства, он боится, что сын, который родится, будет сильнее его, и они станут врагами.

- Можно ли сказать, что это стихотворение выбивается из всего творчества Набокова?

- Мы никогда не сталкивались с тем, чтобы Набоков использовал прямой источник из популярной культуры. Абсолютно точно можно сказать, что это стихотворение написано по образу обложки из комиксов. Эти комиксы он читал своему восьмилетнему сыну Дмитрию, который увлекался Суперменом в Америке. И читал еще и для того, чтобы помогать сыну понимать американские идиомы. Кстати, Владимир Набоков читал своему сыну еще и «Нос» Гоголя одновременно с Суперменом. Об этом он писал в письмах к жене: «Я читаю ему перед сном "Нос", а потом "Супермена", но "Супермен" нравится больше».

- Выпуск комикса о Супермене, по которому Набоков и написал стихотворение, датирован 1942 годом. Читается ли в нем сложная историческая составляющая того времени?

- Стихотворение очень сложное с шекспировскими аллюзиями, с таким многослойным содержанием, с отсылками к нацизму, к тому, что Супермен должен противостоять гитлеровскому режиму. В стихотворении о Супермене упоминается резиденция Гитлера, потому что в комиксах в то время Супермен уже начинает сражаться с придуманным Гитлером. И становится понятно, что Америка после вступления в войну в 1941 году уже начинает готовиться к более активным действиям. Сам Супермен и само общество к этому подталкивает. В результате Набоков как бы намекает в этом стихотворении, что Америке надо бы поактивнее участвовать в этой войне. Потому что Супермен творит чудеса, а где же реальные чудеса? Голыми руками Супермен готов разбросать армию якобы Гитлера, но в реальной жизни этого не происходит. Может быть, поэтому «NewYorker» отказался публиковать это стихотворение, а не из-за эротического подтекста в нем.

- Какой эротический подтекст в этом стихотворении мог увидеть главный редактор издания?

- Супермен испытывает мощную страсть к Лоис Лейн, но как она проявится в отношении человека? Ведь он ее может просто убить этой страстью, своим желанием он ее может погубить. Эротический подтекст в том, что Кларк Кент, размышляя о возможной брачной ночи с Лоис Лейн, воображает себе последствия этой брачной ночи. Это разрушение гостиницы, это разрушение целой улицы, это, возможно, отключение электроэнергии во всем штате. Буря его страсти может причинить колоссальный вред. А потом, вдруг если она выживет, пишет Набоков и говорит Кларк Кент, какого ребенка родит Лоис Лейн? Что это будет за чудовищный ребенок? И дальше он описывает каждый год, как этот ребенок может играть настоящими вагонами поездов, как он может сокрушить целую армию, разбросать грузовики военные, уничтожить целый город и победить самого Супермена.

- Когда стихотворение появится в печати?

- Мною подготовлена большая русская версия стихотворения с иллюстрациями, она должна была выйти уже в феврале. Но так получилось, что короткая, маленькая версия, которая появилась в «Times literary supplement» вышла раньше. Хотя должно было быть все наоборот.

В России стихотворение готовится к печати в альманахе Ивана Толстого и в альманахе CONNAISSEUR. Публикация должна выйти уже в ближайшее время.

