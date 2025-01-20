Рами Малек заявил, что его едва не посадили за ограбление
Обладатель «Оскара» актёр Рами Малек в интервью изданию The Guardian признался, что сталкивался в США с проявлениями расизма в США.
По его словам, он оакзывался в подобных ситуациях после переезда в страну, ещё до того, как стал знаменитым. В частности, актёра часто принимали за выходца с Ближнего Востока или латиноамериканца, из-за чего едва не задержали за ограбление магазина.
«Меня швырнули на капот полицейской машины... сказали, что вор был латиноамериканцем, так что я подхожу... Я мог сесть в тюрьму за то, чего не делал», — рассказал Малек.
Актёр также напомнил, что его полное имя - Рами Саид Малек, что часто вызывало обеспокоенность у служб безопасности американских аэропортов.
Ранее Рами Малек был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший актёр» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай запустил в космос группу спутников навигационной системы
- Судно из Ирана село на мель в Волго-Каспийском канале по пути в Астрахань
- Фигуранты дела об убийстве генерала Кириллова попали в список террористов
- Павлюченкова сыграет с первой ракеткой в четвертьфинале Australian Open
- Рами Малек заявил, что его едва не посадили за ограбление
- Совет Госдумы подготовит новую редакцию законопроекта о полном запрете вейпов
- Морской пассажирский транспорт вновь начал ходить в Севастополе
- СМИ: Челябинский завод по ошибке начислил рабочим зарплаты в миллионы рублей
- СМИ: Владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент
- ХАМАС подтвердило освобождение Израилем первой группы заключённых палестинцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru