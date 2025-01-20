Рами Малек заявил, что его едва не посадили за ограбление

По его словам, он оакзывался в подобных ситуациях после переезда в страну, ещё до того, как стал знаменитым. В частности, актёра часто принимали за выходца с Ближнего Востока или латиноамериканца, из-за чего едва не задержали за ограбление магазина.

«Меня швырнули на капот полицейской машины... сказали, что вор был латиноамериканцем, так что я подхожу... Я мог сесть в тюрьму за то, чего не делал», — рассказал Малек.

Актёр также напомнил, что его полное имя - Рами Саид Малек, что часто вызывало обеспокоенность у служб безопасности американских аэропортов.

Ранее Рами Малек был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший актёр» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», сообщает RT.