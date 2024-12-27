Сына народного артиста РСФСР Сошальского посадили на 11 лет за наркотики

По данным следствия, при попытке задержания сотрудниками патрульной службы, сын известного актера попытался скрыться, а в ходе личного досмотра у него было обнаружено три пакетика с кокаином.

Ранее суд продлил арест актеру из «Слова пацана» Базанову по делу об убийстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

