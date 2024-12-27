Сына народного артиста РСФСР Сошальского посадили на 11 лет за наркотики
27 декабря 202418:28
Сын народного артиста РСФСР Владимира Сошальского Владимир Сошальский-младший получил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима за торговлю наркотиками, сообщает «Российская газета».
По данным следствия, при попытке задержания сотрудниками патрульной службы, сын известного актера попытался скрыться, а в ходе личного досмотра у него было обнаружено три пакетика с кокаином.
Ранее суд продлил арест актеру из «Слова пацана» Базанову по делу об убийстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru