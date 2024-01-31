Радио ROCK FM посчитало Оззи Осборна достойным рыцарского титула

Ранее лидер хеви-метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд призвал короля Карла III пожаловать рыцарство Оззи Осборну. По мнению Хэлфорда, причина кроется в «радости», которую Осборн приносил людям на протяжении своей карьеры. Фуковский согласился с тем, что легендарный рок-музыкант достоин посвящения в рыцари.

«Конечно, Оззи Осборн достоин носить рыцарский титул. Тем более, что он уже много лет носит титул “князя тьмы”. Это правильное и своевременное решение», — сказал Фуковский.

Также собеседник НСН назвал еще одного музыканта, который был бы достоин награждения рыцарским титулом.

«Это Ник Мейсон из Pink Floyd. Как раз следующая неделя на ROCK FM будет посвящена ему в связи с 80-летием музыканта. Но, видимо, такие регалии раздаются не так часто», — подытожил он.

Ранее Осборн признался, что не любит, когда его называют металлистом.

